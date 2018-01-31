HABER

Yunan savaş gemisinden büyük tahrik! O bayrağı takıp geldiler!

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 09:41 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki terör gruplarına yönelik Zeytin Dalı operasyonu devam ederken, Yunanistan’ın Ege’deki provokasyonları da bitmek bilmiyor. Yunan karakol gemisi Bizans bayrağı takarak İzmir Karaburun yakınlarına geldi.

Yunan savaş gemisinden büyük tahrik! O bayrağı takıp geldiler!

Bu kez de bir Yunan karakol gemisinin Bizans bayrağı takarak İzmir Karaburun yakınlarına geldiği ve burada Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemileri taciz etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

BİZANS BAYRAĞIYLA GELDİLER

Yunan Savunma Bakanı önceki gün Kardak kayalıklarına çelenk bırakmaya çalışmış ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurlarının baskısıyla bunu gerçekleştiremeden bölgeden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Ege’de gerginliği tırmandırmaya yönelik benzer bir girişimin de İzmir Karaburun açıklarına yaşandığı ortaya çıktı. Machitis isimli Yunan karakol gemisi Bizans bayrağı takarak Karaburun açıklarına geldi. Burada eğitimfaaliyeti yürüten Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı gemilere yakın geçiş yaparak programını bozma girişiminde bulunan geminin provokasyon ve tahrik girişimi Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinin soğukkanlı ve caydırıcı mukabelesiyle boşa çıktı.

Kardak'ta gerilim! Yunanistan Savunma Bakanı yaklaştırılmadı
Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Ege Provokasyon Suriye Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Karadeniz'de alarm

Karadeniz'de alarm

E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor

E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor

Okuyucu Yorumları 29 yorum
SAKIN YANLIŞ ANLAŞILMASIN AMA SEN OSMANLI BAYRAĞIYLA HAVA ATMAYI BİLİYORSUN DA ADAM BİZANS BAYRAĞIYLA HAVA ATAMAZ MI? ÖNEMLİ OLAN SINIR İHLALİ OLMASIN ONUN DIŞINDA BİR PROBLEM YOK
@halil.hatipoglu sen ne ayaksın o zaman sende Yunanistan'a sığın oranın vatandaşı ol
@halil.hatipoglu hangi savaş gemimizde osmanlı bayrağı gördün vatansız
@halil.hatipoglu gelir birgün ihlal yapar ozaman görürsün
@oktaydoganer Takmadıysan tak bende onu diyorum takınca ne değişecek asıl vatansız sizsiniz aklını kullanmayan vatansız hemde
katiliyorum. sen nasil gecmisinle övünüp üc hilalli bayrakla dolasiyorsan bizans da adamin gecmisi... saygi duyacaksin... gerci artik bu toplumda kimsenin kimseye saygisi kalmadi ki....benden degilsen vatan hainisin, bölücüsün vs...tam bir kabile toplumu...yazik kendini bir halt sanan toplum oysa dünyada afrika ülkeleriyle yaristiginin farkinda degil...sorsan türklük üstünlüktür.milliyetcilik geri kalmis toplumlarda olumsuzluklari gizlemek icin kullanilan en önemli 2.silah...1.de dindir.dindar biri olarak söylüyorum her iki kavram da maalesef toplumuzda cok kullaniliyor.allah islah etsin
ey yunan. . acele etme. şu elimizdeki işi bitirelim sıra size. de gelecek.çok kaşınanı kaşıyoruz.
ULANNNNN RAHAT DUR OSMANLI UYUYOR UYANDIRACAKSIN
dedelerıne amcalarına yapılanlar unutuldumu gebermek ıstyorlarsa bu mıllet hazır
BİZİ ÇOK GÜÇSÜZ GÖRÜYORLAR ....
16 tane adayı akp.nin elinde zorlan aldı şimdi gözünü kardak adasına dikti verin kurtulun bence diğerlerinde olduğu gibi zorlan alacak ????
dedemiz fatih öyle bir koymuş ki 564 yıl geçmiş ama acıs geçmemiş.
Zavallı yöneticiler yüzünden kimse bizi kayle almıyor o yüzden zayıf düştük'ama yol yaptık ABD bizden korkuyor haaa tünel açtık Rusya bizden titriyor :)))) yav avm açtık kuzey Kore saklanıyor hahhhhh hahhh.bu ülke bu hale nasıl geldi lan çok yaZık.
vuralım abis hala neyi bekliyoruz. adamlar tahrik etmek adına her şeyi yapıyorlar. domuzdan post yunandan bize dost olmaz.
akıllı duran yunannnnnnn akıllı dur. seni deynekle kovalarım akıllı dur.adam gibi akıllı dur.
Bu gemi geri dönecek mazot bulabilmiş mi acep..
Sizin de suyunuz ısındı,sizin ne yapmak istediğiniz belli Türkiye ye nin hedefini şaşırtmak şu anda böyle bir zamanda bunu yapıyonuz tahriklerinize cvp verilecek mutlaka,,,sıranı bekle, sizin amacınız belli.pkk ya bir bölgenizi tahsis etmişiniz oraya yerleşmişler,onları korumak amaçlı mı bu ataklarınız.kimisi Rus bayrağı Diker kimisi ABD kimisi pkk bezi kimisi de tarihte gömülen bezini asmış gelmiş,asan asana diken dikene,amma onları indirip yerine en iyisini Türk Askeri Türk Bayrağını Diker,,,bunu unutmayın ona göre hareket edin.
abd israil ingiltere avustralya arkasında, yoksa yunan kimdir böyle tehlikeli işlere kalkışacak
Bizans kim siz kim siz once Asalak ekonominizi kukla bedeninizi Avrupadan amerikadan kurtarin ancak boyle paçavralarla kendinizi avutursunuz
18 adayı alırken gözlerimiz kapalımıydı.
@antoan1234 İnönü dedene sor gardaş..
Küçücük kuzey ırak bile posta koyar hale. Geldi tabi yünan bunu yapar.
@ckozanoglu Senin beynin küçük olunca tatilede yunana gidersin beyinsiz seni !!
@halil.hatipoglu bizim hic bir savas gemimizde osmanli bayragi cekilmedi, keske cekilse belki boyle hayinler hadlerini bilir fakat ilk sesi cikacak olan icimizdeki sizin gibi hainlerdir. disardaki dusmani az cok susturabiliyoruzda icimizdeki Turk gorunumundeki Turklukten hic nasibini almamis devlet dusmanlarini susturamiyoruz.
ulan şartan yunanlılar az sabredinde sizinde işinizi görecez ama biraz sabredin be oğlum şu orta doğuyu bir halledelim ondan sonra sana sıra geleçek senide düzelteceğız merak etme yunan bozması kaşıntını anlıyoruz ama sabret sirayla bu işler bekle ananızdan dokuz ayda nasıl sabrettiysen burda bekle sabırın sonu her zaman selamettir bilesin
ASLA VE ASLA ONLAR NE YAPARSA YAPSIN TAHRİK OLUNMAMALI BİZLERDE ONLARA BOL BOL MEHTER MARŞI DİNLETMELİLER BİZİMKİLER NEDEN TAHRİK ETMEYİ BECEREMİYORLAR HEE NEDEN SİZLER SINIRI KOLLAYIN GERİSİNİ BOŞ VERİN GERİ ÇEKİLİN SİZLERİN ÇEKİLDİĞİ YERE GELİRSELER O ZAMAN BATIR GİTSİN
Sıra sizede gelecek bakalım deniz kuvvetleriyle başa çıkabilecekmisiniz...
Küçük yunan, kaşınmayın da sizi de abd gibi zıplatmayalım
Sizin de suyunuz ısındı,sizin ne yapmak istediğiniz belli Türkiye ye nin hedefini şaşırtmak şu anda böyle bir zamanda bunu yapıyonuz tahriklerinize cvp verilecek mutlaka,,,sıranı bekle, sizin amacınız belli.pkk ya bir bölgenizi tahsis etmişiniz oraya yerleşmişler,onları korumak amaçlı mı bu ataklarınız.kimisi Rus bayrağı Diker kimisi ABD kimisi pkk bezi kimisi de tarihte gömülen bezini asmış gelmiş,asan asana diken dikene,amma onları indirip yerine en iyisini Türk Askeri Türk Bayrağını Diker,,,bunu unutmayın ona göre hareket edin.
Diğer Haberler
TRT'nin televizyon yayıncılığının 50. yılı

TRT'nin televizyon yayıncılığının 50. yılı

İstanbul'da tarihi anlar böyle görüntülendi! Kanlı ay merakla izlendi

İstanbul'da tarihi anlar böyle görüntülendi! Kanlı ay merakla izlendi

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

13 milyon liralık dolandırıcılık hikayesi! 370 kişi tutuklandı

13 milyon liralık dolandırıcılık hikayesi! 370 kişi tutuklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bir fırında 4 ceset bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Bir fırında 4 ceset bulundu

Karslılar şaşkın! Kurt şehir merkezine indi

Karslılar şaşkın! Kurt şehir merkezine indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.