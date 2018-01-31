Yunan savaş gemisinden büyük tahrik! O bayrağı takıp geldiler!

Bu kez de bir Yunan karakol gemisinin Bizans bayrağı takarak İzmir Karaburun yakınlarına geldiği ve burada Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemileri taciz etmeye çalıştığı ortaya çıktı.
BİZANS BAYRAĞIYLA GELDİLER
Yunan Savunma Bakanı önceki gün Kardak kayalıklarına çelenk bırakmaya çalışmış ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurlarının baskısıyla bunu gerçekleştiremeden bölgeden ayrılmak zorunda kalmıştı.
Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Ege’de gerginliği tırmandırmaya yönelik benzer bir girişimin de İzmir Karaburun açıklarına yaşandığı ortaya çıktı. Machitis isimli Yunan karakol gemisi Bizans bayrağı takarak Karaburun açıklarına geldi. Burada eğitimfaaliyeti yürüten Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı gemilere yakın geçiş yaparak programını bozma girişiminde bulunan geminin provokasyon ve tahrik girişimi Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinin soğukkanlı ve caydırıcı mukabelesiyle boşa çıktı.
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