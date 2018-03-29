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Yunan yargısı DHKP-C üyesinin Türkiye'ye iadesini reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 16:40 | Son Güncelleme

Yunan yargısı DHKP-C üyesinin Türkiye'ye iadesini reddetti

ATİNA (AA) - Yunanistan'da mahkeme, başkent Atina'da kasım ayında yakalanarak tutuklu yargılanan ve AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının da şüphelilerinden olan DHKP-C üyesi Hasan Biber'in Türkiye'ye iadesi talebini reddetti.

Nafplio İstinaf Mahkemesi, sanık Biber'e ilişkin Türkiye'nin iade talebine red kararı verdi.

Savcının mütalaası yönünde karar veren Yunan hakimler, Biber'e yönelik Türkiye'nin iade talebini kabul etmedi.

Yunanistan'da yargılanması devam edecek olan Biber, duruşmasının ardından yeniden hapishaneye gönderildi.

Yunan yargısı, daha önce diğer örgüt üyeleri Mehmet Doğan, Şadi Naci Özpolat ve Hazal Secer'e ilişkin de Türkiye'nin iade taleplerini reddetmişti.

Kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan 9 DHKP-C üyesi, "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik de ele geçirilmişti.

Biber, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının şüphelilerinden olmasının yanı sıra daha önce mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DHKP-C Yunanistan

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