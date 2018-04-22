Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

"Hudut Kartalları", terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla bir kişiyi askeri yasak bölgede yakaladı.
AA'nın haberine göre; 54. Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı Hudut Kartalları sınır birliği, Saçlımüsellim köyü yakınlarındaki devriyesi sırasında yasak bölgede saklanan kişiyi fark etti.
Yakalanan D.A'nın (22) terör örgütü PKK'ya üye olmak, terör propagandası yapmak suçlarından sabıkası olduğu belirlendi.
D.A. Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
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