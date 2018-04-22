HABER

Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 09:54 | Son Güncelleme

Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütü PKK şüphelisi askeri yasak bölgede yakalandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

"Hudut Kartalları", terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla bir kişiyi askeri yasak bölgede yakaladı.

AA'nın haberine göre; 54. Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı Hudut Kartalları sınır birliği, Saçlımüsellim köyü yakınlarındaki devriyesi sırasında yasak bölgede saklanan kişiyi fark etti.

Yakalanan D.A'nın (22) terör örgütü PKK'ya üye olmak, terör propagandası yapmak suçlarından sabıkası olduğu belirlendi.

D.A. Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Sema kod adlı terörist öldürüldüSema kod adlı terörist öldürüldü
Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur? Flaş açıklama Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur? Flaş açıklama
‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan kaçak PKK Hudut Kartalları

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Demet Akalın Euro mağduru!

Demet Akalın Euro mağduru!

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kim bunlar aslanlar kaplanlar canavar bunlar hey hey hey
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları 21 Nisan: İstanbul'da 1 kişiye büyük ikramiye!

Sayısal Loto sonuçları 21 Nisan: İstanbul'da 1 kişiye büyük ikramiye!

Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme

Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme

Türkiye'den Arap dünyasına F-16'lı mesaj!

Türkiye'den Arap dünyasına F-16'lı mesaj!

FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi, kuruma nasıl sızdıklarını itiraf etti! Yalan makinesini kandırmışlar

FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi, kuruma nasıl sızdıklarını itiraf etti! Yalan makinesini kandırmışlar

Sarıyer'de ormanda yanmış ceset bulunmuştu! Küllerden çıkan şüphe

Sarıyer'de ormanda yanmış ceset bulunmuştu! Küllerden çıkan şüphe

Günlük burç yorumları - 22 Nisan Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları - 22 Nisan Pazar İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.