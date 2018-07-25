'Yunanistan'a yardım gitmesin' diyenlere yanıt Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tokat gibi cevap!

Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketiyle karşı karşıya. Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallere sıçrayan yangınlar, 79 insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Kayıp sayısının da 100'ü geçtiği bölgede, ölü sayısının giderek artmasından endişe ediliyor.
Yunanistan'ın yangın faciasıyla karşı karşıya kalmasına Türkiye sessiz kalmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Yunan mevkidaşlarıyla üst üste görüşmeler yaparak Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğunu bildirdi.
Üst düzey isimlerin yanı sıra devletin tüm kurumları hemen harekete geçerek Yunanistan'a yardıma hazır hale geldi.
Ancak Yunanistan, Türkiye'nin yardım talebini kabul etmedi, Avrupa Birliği'nden destek istedi.
Avrupa Birliği ise Yunanistan'a henüz yardım gönderemedi. Bölgeye ilk destek Rumlardan gitti.
Öte yandan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan Yunanistan'daki afetle ilgili önemli bir açıklama geldi.
Kınık, Yunanistan'daki yangın faciası konusunda sosyal medyada düşmanca tutum sergileyenlere, II. Dünya Savaşı'nda Yunanistan'ın Nazi Almanyası'nın işgali altında bulunduğu dönemde, ülkeye Türkiye'den insani yardım taşıyan Türk kuru yük gemisini hatırlattı.
Twitter'dan bir mesaj paylaşan Kınık, "Yunanistan’a yardım konusunda samimi bir ısrarımız var, ama görüyorum ki bazıları bu toprağın ruhundan nasiplenmemiş ve bizi eleştiriyorlar. Size Kızılay’ın Kurtuluş Gemisi'nin belgeselini gönderiyorum. Yunanlılar hiçbir vapuru Kurtuluş kadar sevmemişlerdi." ifadelerini kullanarak, konuyla ilgili belgeseli takipçileri ile paylaştı.
İşte Kınık'ın o paylaşmı;
Yunanistan’a yardım konusunda samimi bir ısrarımız var, ama görüyorum ki bazıları bu toprağın ruhundan nasiplenmemiş ve bizi eleştiriyorlar. Size Kızılay’ın Kurtuluş Gemisinin belgeselini gönderiyorum. Yunanlılar hiçbir vapuru Kurtuluş kadar sevmemişlerdihttps://t.co/jvWdMCfc8u— Dr Kerem Kınık (@drkerem) 24 Temmuz 2018
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