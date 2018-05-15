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Yunanistan ana muhalefet lideri Mitsotakis, Gökçeada'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 13:35 | Son Güncelleme

YUNANİSTAN'ın ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Kyriakos Mitsotakis, Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin’i ziyaret etti.

Yunanistan ana muhalefet lideri Mitsotakis, Gökçeada'da

Mustafa SUİÇMEZ- Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- YUNANİSTAN'ın ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Kyriakos Mitsotakis, Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin’i ziyaret etti. Ziyarette, adalar arasındaki işbirliği konuşuldu.
Yunanistan’ın Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Kyriakos Mitsotakis, dün bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine geldi. Mitsotakis, bugün Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getiren Başkan Ünal Çetin, “Rumlarla birlikte gerçekten Gökçeada'da çok huzurlu ve mutlu bir hayatımız var. Tabii ki biz bunu çok daha ileriye götürme arzusundayız. Özellikle Kuzey Ege'de Samothraki, Limni, Thassos adası gibi çok önemli adalar arasında uluslararası anlamda bir birliktelik istiyoruz. Nasıl olursa ve karşılığı ne olursa olsun, biz bu Kuzey Ege'nin halkları olarak, artık ulaşımın daha kolay bir hale gelmesini istiyoruz. Ben Samothraki Adası'nın Belediye Başkanına akşam yemeği için gitmek istiyorum. Onları da burada ağırlamak istiyorum” dedi.
Kyriakos Mitsotakis ise, “Yıllarca İmrozlu arkadaşlarımızdan adalarıyla ilgili güzel hatıralarını ve görüşlerini dinledik. Dolayısıyla bizzat gelip, görmek ve paylaşmak istedik. Yunanistan’daki İmrozlular Dernekleriyle olan iyi ilişkileriniz ve Yunan devletiyle olan iyi ilişkileriniz için de çok teşekkür ederim. Gökçeada’daki Rum okullarının açılması konusunda sizlerin de katkısı çok önemliydi. Bu adanın örnek bir ada olarak gelmesini istiyoruz. İki toplumun, iki halkın çok rahat yaşayabileceği, barış ve anlayış içinde yaşayabileceği sembol bir ada olmasını arzu ediyoruz. Biraz önce bahsettiğiniz Kuzey Ege adaları arasındaki deniz ulaşımıyla ilgili umarımki bende bir gün buna katkı sağlamış olurum. Sağlamayı çok arzu ederim. Çünkü gerçekten böyle bir deniz ulaşımının geliştirilmesi, ada halkı için de ve öteki adalar için de çok güzel bir gelişme olacak” diye konuştu.
Ziyarete Yunanistan'ın Türkiye Büyükelçisi Petros Mavroidis, Mitsotakis'in eşi Mareva Grobovski Mitsotakis, 1’inci ve 2’nci dönem Azınlık Cemaatleri Temsilcisi Laki Vingas ile Yunanistan'dan gelen konuklar katıldı.
Mitsotakis ve beraberindekiler ziyaretin ardından İmroz Eğitim ve Kültür Derneği'ni ziyaret etti.

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Yunanistan ana muhalefet lideri Mitsotakis, Gökçeada'daYunanistan ana muhalefet lideri Mitsotakis, Gökçeada'daYunanistan ana muhalefet lideri Mitsotakis, Gökçeada'daYunanistan ana muhalefet lideri Mitsotakis, Gökçeada'da

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