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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 22:22 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin kreditörlere borcunun hafifletilmesi üzerine verdiği sözü yerine getirerek ilk kez taktığı kravatla kameraların karşısına geçti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

Başbakan Çipras, Avro Grubu Toplantısı'nda sağlanan borç hafifletme önlemleri ve kurtarma paketinin sona ermesinin yolunu açan anlaşmanın ardından Atina'daki Zappion Sarayı'nda hükümet milletvekillerine hitaben konuşma yaptı.

Kravat takmama alışkanlığıyla defalarca gündeme gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, başbakan seçildiği 2015 yılında Yunanistan kurtarma paketlerinden çıkıp borç vadesi uzatılır ise kravat takacağını vaat etmişti. AB Ekonomi bakanlarının dün almış oldukları karar ile Yunanistan'ın borç ödeme vadelerinin uzatılması ve piyasalara geri dönmesi kararlaştırılması üzerine eden Çipras, İddiayı kaybettiğini kabul ederek kravat takacağını duyurmuştu. Yapılan açıklamadan sonra ise Çipras, kravat takarak basının karşısına çıktı.

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"BİRAZ ZORLANIYORUM AMA SANIRIM ALIŞACAĞIM"

Kravat takması için kazandığı iddiaların gerçekleştiğini belirten Çipras, "Biraz zorlanıyorum ama sanırım (kravata) alışacağım." diyerek sözlerine başladı.

Çipras, yeniden yatırımcıları çekebilmeyi sağlayacak bir anlaşma için çaba gösterdiklerini anlatarak, "Avro Grubu'nun tarihi kararıyla, Yunanistan'ın borcu sonunda sürdürülebilir bir hale geldi." diye konuştu.

"ÜLKEMİZ YENİ BİR SAYFA AÇIYOR"

Yunanistan'ın yeniden ekonomik ve siyasi egemenliğini edinen normal bir ülke haline geldiğini vurgulayan Çipras, "Yunanistan'ın borcuna ilişkin dünkü karar ile ülkemiz yeni bir sayfa açıyor." dedi.

Çipras, söz konusu borcu önceki hükümetlerden aldıklarına işaret ederek, "Sonunda bu noktaya ulaştık, memorandumların sonuna yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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"MÜCADELEYİ KAZANDIK AMA SAVAŞI DEĞİL"

Ancak, Çipras konuşmasının sonunda kürsüde kravatını çıkararak, "Biz bir mücadeleyi kazandık ama savaşı değil. Savaş daha bitmedi. Düzeltilmesi gereken haksızlıklar devam ediyor. Her zaferimizde kravatı yeniden takacağım." dedi.

Çipras, ilk kez başbakanlık görevine geldiği 2015 yılı başında ülkesinin borcunun hafifletilmesine yönelik iddiaya girmişti.

KREDİTÖRLERLE ANLAŞMA

2010 yılından bu yana üç kez kurtarma paketi programına alınan Yunanistan'da ekonomi, 8 yıl sonra kendi ayakları üzerinde durmaya hazırlanıyor. Memorandum sebebiyle sağlanan kredilerle ayakta duran ülke, tekrar piyasalardan borçlanabilecek.

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"15 MİLYON AVROLUK YEENİ KREDİ DİLİMİ"

Avro Grubu toplantısında, Yunanistan'ın kurtarma paketi kapsamında kemer sıkma önlemlerini içeren ön şartları yerine getirdiği belirtilerek, 15 milyar avroluk yeni kredi diliminin serbest bırakılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, 315 milyar avroya yakın kamu borcu bulunan ülkenin borç sürdürülebilirliğinin sağlanması için 10 yıllık vade uzatma ile 10 yıl faiz ve amortismanların ödenmesinde erteleme şeklinde önlemler alınacağı bildirildi.

Bu önlemlerin, Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) kredilerinden sağlanan yaklaşık 100 milyar avroluk borç için geçerli olacağı kaydedildi.

Yüzde 180 ile Avro Bölgesi'nde milli gelirine oranla en yüksek borca sahip ülke durumunda bulunan Yunanistan'ın kurtarma paketi programı resmi olarak 20 Ağustos'ta sonlanacak. (AA-İHA)

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Yunanistan Aleksis Çipras kravat kreditör

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