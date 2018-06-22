Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

Başbakan Çipras, Avro Grubu Toplantısı'nda sağlanan borç hafifletme önlemleri ve kurtarma paketinin sona ermesinin yolunu açan anlaşmanın ardından Atina'daki Zappion Sarayı'nda hükümet milletvekillerine hitaben konuşma yaptı.

Kravat takmama alışkanlığıyla defalarca gündeme gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, başbakan seçildiği 2015 yılında Yunanistan kurtarma paketlerinden çıkıp borç vadesi uzatılır ise kravat takacağını vaat etmişti. AB Ekonomi bakanlarının dün almış oldukları karar ile Yunanistan'ın borç ödeme vadelerinin uzatılması ve piyasalara geri dönmesi kararlaştırılması üzerine eden Çipras, İddiayı kaybettiğini kabul ederek kravat takacağını duyurmuştu. Yapılan açıklamadan sonra ise Çipras, kravat takarak basının karşısına çıktı.

"BİRAZ ZORLANIYORUM AMA SANIRIM ALIŞACAĞIM"



Kravat takması için kazandığı iddiaların gerçekleştiğini belirten Çipras, "Biraz zorlanıyorum ama sanırım (kravata) alışacağım." diyerek sözlerine başladı.

Çipras, yeniden yatırımcıları çekebilmeyi sağlayacak bir anlaşma için çaba gösterdiklerini anlatarak, "Avro Grubu'nun tarihi kararıyla, Yunanistan'ın borcu sonunda sürdürülebilir bir hale geldi." diye konuştu.