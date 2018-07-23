"Yunanistan Batı Balkanlar'daki yerini yeniden alacak"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin 8 yıllık ekonomik kriz sürecinden çıkmakta olduğunu ve Batı Balkanlar'daki yerini yeniden almaya hazırlandığını söyledi.

Çipras, Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar'da şehre adını veren tarihi köprünün restore edilip yeniden açılmasının 14'üncü yılı kapsamında düzenlenecek törene katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çipras, ziyaret amacının dostluk köprüleri kurmak olduğunu belirterek, "Yunanistan, 8 yıllık zorlu bir kriz sürecinden çıkıyor ve Batı Balkanlar'daki yerini yeniden almaya hazırlanıyor." dedi.

Bosna Hersek'te kalkınma adına yapılan yeni reformları desteklediklerine işaret eden Çipras, Bosna Hersek ile 2013'te imzaladıkları iş birliği sözleşmesini daha aktif hale getirmeyi kararlaştırdıklarını da ifade etti.

Çipras, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini her zaman desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.