Yunanistan bir DHKP-C'linin iade talebini daha reddetti

Yunanistan'daki mahkeme, DHKP-C'li teröristler hakkında yeni bir karar daha verdi.
Mahkeme, 21 yaşındaki Halaz Secer isimli teröristin Türkiye'ye iade talebini reddetti.
Terörist Halaz Secer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ziyareti öncesi tutuklanan dokuz DHKP-C üyesinden biriydi.
Yunan İstinaf Mahkemesi, geçen hafta da DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat'ın iadesini kabul etmemişti. Bir ay önce de DHKP-C teröristi Mehmet Doğan için aynı karar alınmıştı.
Türkiye yakalanan dokuz DHKP-C'linin iadesini istiyor. Yunanistan daha önce de FETÖ üyesi darbeci sekiz askerin iadesini kabul etmemişti.
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