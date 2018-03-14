HABER

Yunanistan bir DHKP-C'linin iade talebini daha reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 17:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesinde yakalanan teröristlerden biri hakkında daha olumsuz karar verildi. Mahkeme, 21 yaşındaki Halaz Secer isimli teröristin Türkiye'ye iade talebini reddetti.

Yunanistan'daki mahkeme, DHKP-C'li teröristler hakkında yeni bir karar daha verdi.

Mahkeme, 21 yaşındaki Halaz Secer isimli teröristin Türkiye'ye iade talebini reddetti.

son-dakika-yunanistan-bir-dhkp-c-teroristinin-iade-talebini-daha-reddetti-11011859

Terörist Halaz Secer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ziyareti öncesi tutuklanan dokuz DHKP-C üyesinden biriydi.

Yunan İstinaf Mahkemesi, geçen hafta da DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat'ın iadesini kabul etmemişti. Bir ay önce de DHKP-C teröristi Mehmet Doğan için aynı karar alınmıştı.

Türkiye yakalanan dokuz DHKP-C'linin iadesini istiyor. Yunanistan daha önce de FETÖ üyesi darbeci sekiz askerin iadesini kabul etmemişti.

Üniversite rektörünün giysisi olay olduÜniversite rektörünün giysisi olay oldu
Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladıTürkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı
Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı! Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan DHKP-C

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

Okuyucu Yorumları 14 yorum
bazıları Reis in etrafındaki Güvenlik önlemlerini sürekli diline doluyor hatta geçenlerde birtanesi " bırakın neolursa olsun,nedir bukadar sıkı güvenlik" diyordu olum! Reis in Güvenliği, aslında Sizin gibilerinde Güvenliğidir Yerinizde olsam ;Reis in başına bi iş gelsin istemezdim
iyi de suç zaten yunanistan da olmuş talep etme hakkınız yok ki insanları yanlış yönlendirmeyin
O İKİ YUNAN ASKERİNİN TESLİM EDERSE DEVLETİMİZ YAZIKLAR OLSUN
kısasa kısas
dis isleri bakanligi aciklama yapmali demeliki: yunanistanda nekdr katil hirsiz var gelin demeli
yaza bizim türkiye çağdaşları akacak yunan adalarına. bitmiş ekonomilerini ayakta tutmak için.
sizde yunan askerlerini vermeyin .
Demek ki Tutuklanan kendi askerlerini istemiyorlar.
Paşa paşa verecekler iki tane korkak tavşanları var elimizde ajanlık bile yapamayacak beceriksiz bir millet avrupalı ağa babaları bir yere kadar gaz verir sonra tıpış tıpış gelecekler
kesin CHP yapmıştır hahahahah
Hukuk Hukuk Hukuk hukuk devleti falan hepsi hikaye
O İKİ ASKERİN BIRAK DİRİSİNİ ÖLÜSÜNÜ DAHİ VERMEYİN.
ben olsam onlarin yanina gitmem onlari ayağimi getittiririm
türkiyede herhangi bir suça karıştıklarını belgeliyemediğimiz için vermiyorlar sadece dhkpc üyesi olması yetmiyor
Diğer Haberler
'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Metrobüs durağında tinerci dehşeti!

Metrobüs durağında tinerci dehşeti!

Öğrenciler dikkat! Bu fakülte kapatıldı

Öğrenciler dikkat! Bu fakülte kapatıldı

İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporu! Meteoroloji haritayla uyardı

İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporu! Meteoroloji haritayla uyardı

Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Mehmetçik Afrin'e bu marşla yürüyecek! 'Aslan Mehmetçik'...

Mehmetçik Afrin'e bu marşla yürüyecek! 'Aslan Mehmetçik'...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.