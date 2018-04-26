Yunanistan borç yükünden kurtulamadı

BRÜKSEL (AA) - Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeleri içinde borç oranı en yüksek ülke olduğu bildirildi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinin borç oranlarını açıkladı.
Buna göre, borcu gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 178,6'sına denk gelen Yunanistan zirvede yer aldı.
Yunanistan'ı, yüzde 131,8 ile İtalya ve yüzde 125,7 ile Portekiz takip etti.
AB'nin en az borçluluk oranı en düşük ülkesi ise yüzde 9 ile Estonya oldu.
Diğer yandan, kamu borcunun GSYH'ye oranı AB'de ortalamasında yüzde 83,2'den yüzde 81,6'ya düştü.
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