HABER

Yunanistan borç yükünden kurtulamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 17:12 | Son Güncelleme

Yunanistan, AB ülkeleri arasında borç oranı en yüksek ülke oldu

BRÜKSEL (AA) - Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeleri içinde borç oranı en yüksek ülke olduğu bildirildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinin borç oranlarını açıkladı.

Buna göre, borcu gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 178,6'sına denk gelen Yunanistan zirvede yer aldı.

Yunanistan'ı, yüzde 131,8 ile İtalya ve yüzde 125,7 ile Portekiz takip etti.

AB'nin en az borçluluk oranı en düşük ülkesi ise yüzde 9 ile Estonya oldu.

Diğer yandan, kamu borcunun GSYH'ye oranı AB'de ortalamasında yüzde 83,2'den yüzde 81,6'ya düştü.

TSK duyurdu: 1 asker şehitTSK duyurdu: 1 asker şehit
Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!
Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendiSuriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB borç

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Şehidi binlerce kişi uğurladı

Şehidi binlerce kişi uğurladı

İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!

İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!

Yunanistan'dan skandal karar! Serbest bıraktılar

Yunanistan'dan skandal karar! Serbest bıraktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.