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Yunanistan'da temyiz mahkemesinden 8 darbeci asker için karar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 12:49 | Son Güncelleme

Yunanistan'da temyiz mahkemesi, Türkiye'nin 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker için yaptığı iade talebini reddetti.

Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker, Türkiye'nin yeni iade talebi üzerine başkent Atina İstinaf Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı. Darbecilerin kelepçeli olarak mahkemeye getirildiği görüldü.

Mahkeme salonunda karardan emin bir şekilde rahat tavırlarıyla dikkat çeken firari askerlerin savunmalarını yapmalarının ardından Savcı Evgenia Kivelou iade talebinin reddine yönelik mütalaa verdi.

Kivelou, iade dosyasında "kasten adam öldürme" ile yeni suçlamalar bulunsa da var olan delillerin yeterli görülmediğini ifade ederek, iade talebinin kabul edilmemesi yönünde görüş bildirdi.

Savcının görüşü yönünde karar veren Atina İstinaf Mahkemesi hakimleri, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesine ilişkin ret kararı verdi.

Türkiye'nin iade talebi bir kez daha reddedilmesinin ardından, darbeci askerlerin sığınma başvurularına ilişkin Yunan Danıştayından kararın 4 Mayıs'ta çıkması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan darbe

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bizde 2 askerinizi vermiyoruz o kadar
Gerekçe ne? Türkiyede adil yargılama olmayacağı için. Bu ülkede adil yargılanabilen varmı ki? Tüm yargı bir kişinin ağzına bakıyor. Korku dağları sarmış. Ve korkunun olmadığı yerde ne hukuk ne de adalet olur. Sırf istediğimiz içeri alayım, muhalifleri susturayım diye hukuk sistemini bu hale sokunca burada da olduğu gibi gerçek suçluları hatta en azgın teröristleri bile iade etmeme sebebini kendi elinle yaratmış olursun.
Tüh yazıklar olsun Yunan hükümetine anayasa mahkemesi falan ne demek kim takar mahkemeyi,Sultan bırakmayacağız derse bırakmazlar bırakmayız der fakat 180 derece çark edip bırak derse bırakılır.Çok ayıp yunan hükümetine
doğrusu o zaten
ÖNCE SİYASİ VE ASKERİ OLARAK GÖREV YAPANLAR ALINMALI İÇERİ DIŞARDAKİ ZATEN KAÇMIŞ İÇERDEKİ TEHLİKEYİ FARKETMELİ BENCE AKP MHP YADA CHP YADA İYİ PARTİ DE YADA DSP DE DEĞİL KENDİ İÇİNDE YAPMALI TEMİZLİĞİ
Biz verdikmi onlarin ajanlarini geri vermeyin onlar zaten hain tursularini kursunlar
Komşuluk ilişkileri SIFIRRR ! YUNAN ADALARINA TATİL YASAKLANSIN AÇ KALSINLAR ! Ozaman fikirleri değişir.
Ne bekliyordunuz???
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