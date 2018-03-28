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Yunanistan'dan ilk kez dile getirdi! Sınırı geçen askerler için takas teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 14:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Yunan askeri ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından Yunan medyasında 8 darbeci asker ile 2 Yunan askerinin takas edilmesi tartışması başladı. Yunanistan’da, iktidardaki koalisyon hükümetinin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi milletevikili Kostas Kaçikis, geçen 1 Mart’ta Meriç’de Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 Yunan askerinin 'takas' edilmelerini ilk kez açıkça gündeme getirdi.

Yunanistan'dan ilk kez dile getirdi! Sınırı geçen askerler için takas teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Yunan askeri ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından Yunan medyasında 8 darbeci asker ile 2 Yunan askerinin takas edilmesi tartışması başladı. Yunanistan’ın Skai televizyonunda programa katılan hükümet ortağı ANEL partisi milletvekili Kostas Katsikis, “Açıkça konuşalım, Erdoğan 2 Yunan askeri ile 8 Türk askerini takas etmek istiyor. Hükümetler yargıyı aşabilirse bunun ne maliyeti olur ki. Zaten Savunma Bakanı rehin derken bunu kastediyor. Rehineler takas edilir" dedi.

İHA'nın haberine göre Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, 2 Yunan askerinin Türkiye’de "rehin" olduğunu iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın Varna şehrindeki Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi dönüşü yaptığı açıklamada, 2 Yunan askerinin serbest bırakılmasını isteyen AB yöneticilerine darbeci askerleri hatırlattığını belirterek, "Ben adaletten daha büyük değilim. Olay yargı aşamasında" demişti.

NE OLMUŞTU

İki Yunan askeri, 1 Mart’ta Meriç’de Türk devriyeleri tarafından yakalanmış ve tutuklanmıştı. Bu gelişmenin ardından Atina’da, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç’a kaçan sekiz FETÖ’cü askerle takas iddiaları ortaya atılmıştı. Ardından da, Yunanistan’da tutuklu dokuz DHKP-C’liden üçü ile ‘takas’ iddiaları gündeme gelmişti. Atina bu ididiaları yalanlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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