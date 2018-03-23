Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias Makedonya'da

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, ülkesiyle Makedonya arasındaki isim sorununa ilişkin, "İstediklerimizin büyük bir bölümünde anlaştık." dedi. Kocias, başkent Üsküp'te Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile yaptığı görüşme sonrasında mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Yunan Bakan, iki ülke yetkililerinin halkları birbirine yakınlaştırma gibi bir görevi olduğunu belirterek, taraflar arasındaki isim sorununun her iki tarafın çıkarları göz önünde bulundurularak çözümünün, adil ve doğru bir yöntem olacağını kaydetti. İki ülkenin isim sorunu hakkındaki görüşleri ile BM Özel Temsilcisi Matthew Nimetz'in konuyla ilgili önerilerini sunduğu 3 dokümanın meydana getirebileceği zorluklara işaret edilen bir soruya karşılık Kocias, bu dokümanların tarafların duruşlarını belirtmeye hizmet ettiğini ve zorluk teşkil etmediğini dile getirdi. Nikos Kocias, "İstediklerimizin büyük bir bölümünde anlaştık. Aramızda anlaşacağımız şey, Nimetz tarafından tek metne yazılıp Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine iletilecek." diye konuştu.

Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov da her iki tarafta da halen önyargıların bulunmasından dolayı şu anda iki ülke arasında güven inşası çabalarının olduğunu kaydetti. İsim sorununun çözüme kavuşması için iyi bir iradenin mevcut olduğunu belirten Dimitrov, Kocias'ın bu iyi iradeyi Yunan tarafına da iletmesi temennisinde bulunarak, konunun 30 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da Matthew Nimetz'in arabuluculuğunda düzenlenmesi planlanan ortak görüşmede daha fazla gündeme getirilebileceğini ifade etti. Her iki ülke kamuoyu için kabul edilebilir çözümün bulunması için halen büyük bir potansiyelin bulunduğunu vurgulayan Nikola Dimitrov, "İki karşı tarafta olup farklı bakış açılarını temsil ediyor olsak da aynı zamanda aynı tarafta da bulunuyoruz. Çünkü bir gelecek kurmak için çabalıyoruz. Bazen uzlaşı karşıtlarının aynı tarafta olduğunu hissediyorum, çünkü onlar geriye götürüyor. Bu da geçmiş ile gelecek arasında bir nevi yarışma gibi. Gelecek kurmak isteyen güçlerin başarısının da önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.