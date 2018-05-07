Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Rum mahkemesine tepki

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum kesiminde 1998 yılından beri süren bir dava nedeniyle ifade veren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Koçias, Rum mahkemesinin tavrına tepki gösterdi. Koçias, "Yunanistan cunta döneminde bu kadar kötü muamale görmedi" dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Koçias, Rum Cikkos Manastırı'na ait bir parselin Yunan Elçiliği'ne satılması nedeniyle, 1998 yılından beri süren davada mahkemeye ifade verdi. Kendisine yöneltilen sorular karşısında Rum kilisesi papazları ve mahkeme heyeti ile sert tartışmalar yaşayan Koçias, kendisine mafya babası gibi davranıldığını belirterek, "Ben mafya değilim" dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın mahkemede olmasını utanç olarak değerlendiren Koçias, "Yunanistan cunta döneminde bu kadar kötü muamale görmedi" diye konuştu.
Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor
AK Partili vekilin trafik kazalarını konuştuğu esnada canlı yayında kaza meydana geldi
Ayakkabıda servis edilen tatlı Japonya ile İsrail arasında kriz çıkardı
Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!
CNN Türk'te Hakan Çelik görevden alındı, yerine gelen isim belli oldu
Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde! Yargıtay'dan flaş ad ve soyad kararı
Antalya'da korkunç anlar! Düşme anı saniye saniye kamerada
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum