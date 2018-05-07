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Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Rum mahkemesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 18:44 | Son Güncelleme

GÜNEY Kıbrıs Rum kesiminde 1998 yılından beri süren bir dava nedeniyle ifade veren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Koçias, Rum mahkemesinin tavrına tepki gösterdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Rum mahkemesine tepki

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum kesiminde 1998 yılından beri süren bir dava nedeniyle ifade veren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Koçias, Rum mahkemesinin tavrına tepki gösterdi. Koçias, "Yunanistan cunta döneminde bu kadar kötü muamale görmedi" dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Koçias, Rum Cikkos Manastırı'na ait bir parselin Yunan Elçiliği'ne satılması nedeniyle, 1998 yılından beri süren davada mahkemeye ifade verdi. Kendisine yöneltilen sorular karşısında Rum kilisesi papazları ve mahkeme heyeti ile sert tartışmalar yaşayan Koçias, kendisine mafya babası gibi davranıldığını belirterek, "Ben mafya değilim" dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın mahkemede olmasını utanç olarak değerlendiren Koçias, "Yunanistan cunta döneminde bu kadar kötü muamale görmedi" diye konuştu.

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