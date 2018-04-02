Yunanistan elinden kaçırmıştı! Arnavutluk’un Escobar’ı Türkiye'de yakayı ele verdi!

Uluslararası zehir piyasasında “Arnavutluk’un Esbcobar’ı” olarak tanınan, Türkiye’ye gemiyle 25 milyon TL’lik uyuşturucu sevkıyatı yaptığı sırada Bodrum’da gece operasyonuyla yakalanan Met Kanani’yle ilgili soruşturma sürüyor. Cuma günü de Arnavutluk’tan özel bir polis ekibi, genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) baronu Kanani hakkında detaylı bilgi almak için İstanbul’a geldi.

YUNANLILAR ELİNDEN KAÇIRDI



Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Kanani ve adamlarının geçen yıl kasım ayında Yunanistan polisiyle denizde silahlı çatışmaya girdiği, yakıtları biten Kanani’nin adamlarının 1 ton 300 kilo skunk ile birlikte yakalandığı ortaya çıktı. Ancak Yunanistan polisinin asıl patron Met Kanani’yi yakalamayı başaramadığı öğrenildi.

“Arnavutluk’un Escobar’ı”nı sevkiyatı yönettiği anlarda bile kamera kaydına almayı başaran İstanbul Narkotik Polisi, Kanani ve 5 adamını 1 ton 100 kilo skunk ile yakalanmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



DHA'nın haberine göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart'ta yurtdışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda liderliğini Arnavutluk vatandaşı Met Kanani'nin yaptığı şüphelilere İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlenmişti. 11 şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu öğrenilen 1 ton 100 kilo skunk ele geçirilmişti. Met Kanani'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.