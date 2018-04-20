Yunanistan, Fransa’dan fırkateyn alıyor

Yunanistan, Fransa’dan Freem tipi fırkateyn kiralıyor.
Kathimerini gazetesinin manşet haberine göre, Yunan donanması 2 Fremm tipi fırkateyni Fransa’dan leasing sistemi ile donanmaya katacak. Yunanistan’ın ekonomisi hala IMF ve AB’nin sıkı denetimi altında olduğundan leasing sistemi (finansal kiralama) kullanıldığı belirtildi. Gazeteye göre 2 yeni fırkateyn Ağustos ayında donanmaya katılacak. Fırkateynler silah, füze ve tüm teçhizatları ile birlikte Fransa’dan getirilecek. Yıllık kiralama bedelinin ise yaklaşık 100 milyon euro olduğu belirtiliyor. Yunan Savunma Bakanlığının Ege’de artan gerginlik sebebiyle hızlı bir şekilde fırkateynlerin kiralanmasına karar verdiği belirtiliyor.
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