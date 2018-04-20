HABER

Yunanistan Fransa'dan savaş gemisi alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 12:24 | Son Güncelleme

Yunanistan Savunma Bakan Vekili Kouvelis: - "Fransa'nın finansal kiralama yoluyla bize iki fırkateyn sağlayacağı doğru, sonraki adım iki fırkateyn daha almak olacak"

ATİNA (AA) - Yunanistan Savunma Bakan Vekili Fotis Kouvelis, ülkesinin finansal kiralama yoluyla 5 yıl için Fransa'dan iki savaş gemisi alacağını söyledi.

Kouvelis, katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin haberleri teyit ederek, "Fransa'nın finansal kiralama yoluyla bize iki fırkateyn sağlayacağı doğru, sonraki adım iki fırkateyn daha almak olacak." ifadelerini kullandı.

FREMM sınıfı iki fırkateynin yaz ayları içerisinde gelmelerinin mümkün olduğunu belirten Kouvelis, devamında alınması planlanan iki fırkateyn için ise finansal kiralama yerine satın alınma yoluna gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Kouvelis, Yunan ordusunun modernize edilmesi ihtiyacı bulunduğuna işaret ederek, "Ancak, Yunanistan silahlanma yarışının bir parçası olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kathimerini haberinde, Atina ve Paris arasındaki anlaşma ile iki Fransız gemisinin Yunanistan'a kiralanacağı, 5 yılın sonunda ise Belharra tipi fırkateynin ülke donanmasına katılacağını duyurdu.

Uçakta korku dolu dakikalar! Pilotun hamlesi faciayı önlediUçakta korku dolu dakikalar! Pilotun hamlesi faciayı önledi
Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!
Meral Akşener gözyaşlarını tutamadıMeral Akşener gözyaşlarını tutamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!

24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!

Son dakika! İstanbul'da tur otobüsleri çarpıştı! Yaralılar öğrenciler var

Son dakika! İstanbul'da tur otobüsleri çarpıştı! Yaralılar öğrenciler var

Babası, amcası ve ağabeyi bir olup hayatını karattı

Babası, amcası ve ağabeyi bir olup hayatını karattı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

İstanbul'da terör operasyonu! DEAŞ ve PKK'ya büyük darbe

İstanbul'da terör operasyonu! DEAŞ ve PKK'ya büyük darbe

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.