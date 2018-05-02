Yunanistan Göç Bakanından Türkiye açıklaması

MİDİLLİ (AA) - Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, ülkesindeki sığınmacı sorununa ilişkin, "Adalardaki problemleri çözmenin önemli koşullarından bir tanesi Türkiye ile açık bir iletişim ve diyalogtur. Türk mevkidaşımla iyi seviyede bir iş birliğimiz var." dedi.

Vitsas, Midilli'de düzenlenen 14'üncü Kuzey Ege Kalkınma Konferansı kapsamında bir panelde, Yunan adalarındaki sığınmacı sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göç politikasının sadece sığınmacıların tutulduğu Ege Adaları'ndaki halkın sabrına dayandırılamayacağını belirten Vitsas, aşırı kalabalık kamplardaki sığınmacı sayısının Eylül 2018'e kadar kapasitelerine göre düşürüleceğini açıkladı.

Vitsas, sığınmacılara ilişkin faaliyetlerinde Cenevre Sözleşmesi'ne göre hareket ettiklerine işaret ederek, "Öte yandan, Avrupa ülkelerinin kapalı sınır politikasının panzehiri Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki (göçmen) mutabakattır." değerlendirmesinde bulundu.

Sığınmacı kamplarındaki durumun oldukça kötü olduğunu kaydeden Vitsas, Avrupa'da bazılarının bu sorunu görmezden geldiğini aktardı.