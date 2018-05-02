HABER

Yunanistan Göç Bakanından Türkiye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 19:09 | Son Güncelleme

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Vitsas: - "Adalardaki problemleri çözmenin önemli koşullarından bir tanesi Türkiye ile açık bir iletişim ve diyalogtur. Türk mevkidaşımla iyi seviyede bir iş birliğimiz var" - "Avrupa ülkelerinin kapalı sınır politikasının panzehiri Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki (göçmen) mutabakattır"

MİDİLLİ (AA) - Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, ülkesindeki sığınmacı sorununa ilişkin, "Adalardaki problemleri çözmenin önemli koşullarından bir tanesi Türkiye ile açık bir iletişim ve diyalogtur. Türk mevkidaşımla iyi seviyede bir iş birliğimiz var." dedi.

Vitsas, Midilli'de düzenlenen 14'üncü Kuzey Ege Kalkınma Konferansı kapsamında bir panelde, Yunan adalarındaki sığınmacı sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göç politikasının sadece sığınmacıların tutulduğu Ege Adaları'ndaki halkın sabrına dayandırılamayacağını belirten Vitsas, aşırı kalabalık kamplardaki sığınmacı sayısının Eylül 2018'e kadar kapasitelerine göre düşürüleceğini açıkladı.

Vitsas, sığınmacılara ilişkin faaliyetlerinde Cenevre Sözleşmesi'ne göre hareket ettiklerine işaret ederek, "Öte yandan, Avrupa ülkelerinin kapalı sınır politikasının panzehiri Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki (göçmen) mutabakattır." değerlendirmesinde bulundu.

Sığınmacı kamplarındaki durumun oldukça kötü olduğunu kaydeden Vitsas, Avrupa'da bazılarının bu sorunu görmezden geldiğini aktardı.

Vitsas ayrıca, sığınmacı kamplarındaki aşırı kalabalığın yarattığı sorunlara da değinerek, "Adalardaki problemleri çözmenin önemli koşullarından bir tanesi Türkiye ile açık bir iletişim ve diyalogtur. Türk mevkidaşımla iyi seviyede bir iş birliğimiz var." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın sığınmacı kampı bulunan Midilli, Sakız ve Sisam gibi adalarında toplam kamp kapasitelerinin çok üstünde 15 bine yakın sığınmacı barınıyor. Yunan hükümet, yerel halktan gelen tepkilere karşı sığınmacıları adalardan ana karaya taşıyarak sorunları hafifletmeyi hedefliyor.

Yunan askerleri gözaltına aldı!Yunan askerleri gözaltına aldı!
Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleriYunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri
MHP'de istifa depremi!MHP'de istifa depremi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dimitris Vitsas Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

İlginizi Çekebilir

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!

ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Büyük rezalet! Google haritalarında tepki çeken isim

Büyük rezalet! Google haritalarında tepki çeken isim

Edirne'de iş makinesiyle Yunanistan sınırına yanlışlıkla geçen işçi gözaltına alındı!

Edirne'de iş makinesiyle Yunanistan sınırına yanlışlıkla geçen işçi gözaltına alındı!

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.