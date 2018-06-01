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Yunanistan ile Makedonya arasındaki "isim sorunu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 19:15 | Son Güncelleme

Yunanistan hükümeti, Makedonya ile "isim sorununa" ilişkin yürütülen müzakerelerde çözüm ihtimalinin zorlaştığını açıkladı

ATİNA (AA) - Yunanistan hükümeti, Makedonya ile "isim sorununa" ilişkin yürütülen müzakerelerde çözüm ihtimalinden uzaklaşıldığını bildirdi.

Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan ile Makedonya arasında "isim sorunu" kapsamında yürütülen müzakerelerde çözüm ihtimalinin zorlaştığı belirtildi.

Brüksel'de iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından üzerinde uzlaşılan konuları Makedonya tarafının yerine getirmeye hazır olmadığı ileri sürülen açıklamada ayrıca iki ülkenin başbakanlarının bir telefon görüşmesi yapacağı kaydedildi.

Hafta başında, Brüksel'de Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, bakanlar olarak görevlerini tamamladıklarını ifade ederek, son sözün başbakanlarda olacağını belirtmişti.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, dün Üsküp'te yaptığı açıklamada, olası bir çözüme yakın olduklarını ifade etmişti.

Son haftalarda hızlanan görüşme trafiğinin ardından çeyrek asırdır devam eden sorunun çözümüne yakın olunduğu yorumları yapılmıştı.

- İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken, Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının Nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan’ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunan halkının bir kısmı ise sorunun sadece isim değil, tarih ve kültüre ilişkin olduğunu savunarak, Üsküp yönetimini "Makedon kimliğini" çalmaya çalışmakla suçluyor. Antik dönemde Makedon Kralı olan Büyük İskender'in mirası iki ülke arasında önemli bir rekabet alanı olarak görülüyor.

Geçen yıl başlayan müzakerelere tepki olarak, başkent Atina'da yüz binlerce kişinin katıldığı bir gösteri düzenlenmişti. Yapılan anketlere göre, Yunanistan'da halkın yarısından fazlası, içinde "Makedonya" ibaresi geçen yeni bir isme karşı.

Makedonya'nın, Avrupa ekseninde kalmasını isteyen başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri, sorunun çözüme kavuşmasını destekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Makedonya Yunanistan

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