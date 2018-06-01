ATİNA (AA) - Yunanistan hükümeti, Makedonya ile "isim sorununa" ilişkin yürütülen müzakerelerde çözüm ihtimalinden uzaklaşıldığını bildirdi.

Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan ile Makedonya arasında "isim sorunu" kapsamında yürütülen müzakerelerde çözüm ihtimalinin zorlaştığı belirtildi.

Brüksel'de iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından üzerinde uzlaşılan konuları Makedonya tarafının yerine getirmeye hazır olmadığı ileri sürülen açıklamada ayrıca iki ülkenin başbakanlarının bir telefon görüşmesi yapacağı kaydedildi.

Hafta başında, Brüksel'de Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, bakanlar olarak görevlerini tamamladıklarını ifade ederek, son sözün başbakanlarda olacağını belirtmişti.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, dün Üsküp'te yaptığı açıklamada, olası bir çözüme yakın olduklarını ifade etmişti.

Son haftalarda hızlanan görüşme trafiğinin ardından çeyrek asırdır devam eden sorunun çözümüne yakın olunduğu yorumları yapılmıştı.