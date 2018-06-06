Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorunu

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın 20'den fazla kentinde, Yunan ve Makedon hükümetleri arasında "isim sorununa" ilişkin yürütülen görüşmelere karşı gösteriler düzenlendi.

Gösterilerin en büyüğü, Büyük İskender'in doğum yeri kabul edilen Yunanistan'ın kuzeyindeki Pella kasabasında düzenlendi. Yunan bayrakları sallayan göstericiler, "Makedonya Yunan'dır" şeklinde sloganlar attı.

Benzer gösteriler Yunanistan'ın kuzeyindeki Makedonya bölgesinde de yapıldı.

Yunan ve Makedon hükümetleri arasındaki görüşmeler özellikle son bir ay içerisinde hızlanırken çözüme ilişkin beklentilerin arttığı ifade ediliyor.

Yunanistan Dışişleri Bakan Nikos Kocias, "Kuzey Makedonya", "Yukarı Makedonya" ve "Yeni Makedonya" gibi isimlerin masada olduğunu belirtmişti.

- İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.