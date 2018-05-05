Yunanistan'ın tutukladığı kepçe operatörü Türkiye'de: Yunanlılara teşekkür ederim

Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak çalışan Musa Alerik, 4 gün önce Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı yenileme çalışmaları sırasında, kullandığı kepçeyle birlikte Kastanies Sınır Kapısı'nı 8 metre geçtiği iddiasıyla Yunanistan askerleri tarafından gözaltına alındı. Askerler kepçeyi Kastanies gümrüğüne çekerken, Alerik, götürüldüğü Orestiada kentinde önceki gün çıkarıldığı İlk Derece Mahkemesi'nde, 'izinsiz giriş yaptığı' için 5 ay hapis ve bin 500 euro para cezasına çarptırıldı. Alerik'e verilen 5 ay hapis cezası 3 yıllığına ertelenirken, mahkeme kepçeye el konulması kararı verdi. AKŞAM SAATLERİNDE TÜRKİYE'YE GELDİ Mahkemenin serbest bıraktığı Musa Alerik, daha sonra ülkeye pasaportsuz girdiği için işlemlerinin yapılacağı belirtilerek, Orestiada Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Alerik, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu ve Edirne Belediyesi'nden giden bir heyet tarafından Orestiada Emniyet Müdürlüğü'nden teslim alınarak, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi. Alerik'i burada Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, annesi Zeynep, babası Nadim Alerik ile eşi oğlu Onur ve yakınları karşıladı. Alerik, yakınlarına sarıyarak hasret giderdi.

'MİSAFİR GİBİ KARŞILANDIM' 4 gün boyunca Yunanistan'da tutulan Musa Alerik, gümrük kapısı içerisinde su şebekesi çalışması yaptığını belirterek, "Ben çalışma sahamın içine giderken Yunan tarafına gitmişim. Ben karşıdaki Yunan askerlerini, Türk askeri zannettim, yanlarında gittiğimde Yunan olduklarını anladım. Yabancı dil bilmediğim için kendimi onlara anlatamadım. Farkında olmadan kepçeyle onların tarafına geçmişim. Hiçbir tepki vermedim. Bana 'sen bir suç işledin, biz seni Yunanistan'a götüreceğiz'. Oraya gittim, misafir gibi karşılandım. Hiçbir kötülük görmedim, Yunan polisinden de. Avukatlarım da yanımda bana destek oldular. Konsolosluk da yanımda oldu. Hiçbir sorunum yok. Allah'a şükür iyiyim. Oranın polisleri, herkes bana iyi baktılar. Beni misafir gibi karşıladılar, kendimi suçlu gibi görmedim, buna emin olun. En çok ailemi ve arkadaşlarımı özledim. Böyle bir hata yaptığımdan dolayı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan da özür dilerim" dedi. 'KARDEŞİMİZ ORADA DİNLENMİŞ OLDU' Alerik'in sarılıp elini öptüğü Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a, kepçe operatörü ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, şunları söyledi: