Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan, yasağa rağmen Ege adalarını silahlandırdı, adalara asker çıkardı. Ege'deki 18 Türk adası ve 1 Türk kayalığı, Yunanistan tarafından işgal edildi. Birbiri ardına kriz yaratacak açıklamalar yapan Yunanistan, işgal ettiği Aydın Eşek Adası'nda 25 Mart 2018'de ‘Yunan Bağımsızlık Günü ve Yunan Milli Bayramı' kutlaması yaptı. Törene Yunan askerleri de katıldı. Törenlerin yapıldığı meydana Yunan bayrakları asıldı.

"ADAMIZ TEHDİT ALTINDA"



Sözcü'de yer alan habere göre, Eşek Adası'nda bunlar yaşanırken, Ege'deki gelişmeleri yakından takip eden Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Yalım, Yunanistan'ın şimdi de Zürafa Adası'nı işgal etmek için hazırlık yaptığını belirtti. Yalım, Yunan Parlamentosu'nun Avrupa Birliği çapında yürütülen NATURA 2000 Çevre Koruma Projesi kapsamındaki kanunu kabul ettiğini hatırlattı. Yunanistan'ın, bu kanunu bahane ederek Kardak kayalıkları, Zürafa, Hurşit, Eşek ve Bulamaç gibi Türkiye'ye ait birçok ada, adacık ve kayalığa kuş gözlem evleri kurmayı planladığını söyledi. Kanunun, söz konusu ada, adacık ve kayalıklarda Yunanistan'ın ekonomik olarak tam egemenliğini öngördüğünü vurguladı.