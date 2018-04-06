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Yunanistan işgale hazırlanıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 08:24 | Son Güncelleme

Emekli Albay Ümit Yalım, Yunanistan’ın Ege’de 18 Türk adasını ve bir kayalığını işgal ettiğini hatırlatarak "Şimdi de kuş gözlem evleri kurma bahanesiyle Zürafa Adası’nı işgal edecekler. Buna asla fırsat vermeyin..." uyarısında bulundu.

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan, yasağa rağmen Ege adalarını silahlandırdı, adalara asker çıkardı. Ege'deki 18 Türk adası ve 1 Türk kayalığı, Yunanistan tarafından işgal edildi. Birbiri ardına kriz yaratacak açıklamalar yapan Yunanistan, işgal ettiği Aydın Eşek Adası'nda 25 Mart 2018'de ‘Yunan Bağımsızlık Günü ve Yunan Milli Bayramı' kutlaması yaptı. Törene Yunan askerleri de katıldı. Törenlerin yapıldığı meydana Yunan bayrakları asıldı.

"ADAMIZ TEHDİT ALTINDA"

Sözcü'de yer alan habere göre, Eşek Adası'nda bunlar yaşanırken, Ege'deki gelişmeleri yakından takip eden Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Yalım, Yunanistan'ın şimdi de Zürafa Adası'nı işgal etmek için hazırlık yaptığını belirtti. Yalım, Yunan Parlamentosu'nun Avrupa Birliği çapında yürütülen NATURA 2000 Çevre Koruma Projesi kapsamındaki kanunu kabul ettiğini hatırlattı. Yunanistan'ın, bu kanunu bahane ederek Kardak kayalıkları, Zürafa, Hurşit, Eşek ve Bulamaç gibi Türkiye'ye ait birçok ada, adacık ve kayalığa kuş gözlem evleri kurmayı planladığını söyledi. Kanunun, söz konusu ada, adacık ve kayalıklarda Yunanistan'ın ekonomik olarak tam egemenliğini öngördüğünü vurguladı.

Yalım, işgal tehdidiyle karşı karşıya olan Zürafa Adası'yla ilgili ise şunları söyledi:

"Gökçeada ile Edirne'nin Enez İlçesi arasında yer alan Zürafa Adası, İstanbul'daki Heybeliada büyüklüğüne sahip. 1. Ordu Komutanlığı'nın sorumluluk alanında olan bir vatan toprağı. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı da Zürafa Adası'nın karasularını korumakla görevli.”

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“ADAMIZA AB VE YUNAN BAYRAĞINI ASACAK”

Ege adalarına önümüzdeki günlerde gönderilecek 3 bin 500 kişilik Yunan askerlerinin bir kısmının Zürafa Adası'na yerleştirileceğini öne süren Yalım, şöyle devam etti:

“Yunanistan'ın, Zürafa Adası'na kuş gözlem evi ve doğal hayatın takibine ilişkin tesisler kurması halinde adaya AB ve Yunan bayrağı da asılacak. Adaya Yunan askerleri yerleştirilecek. Zürafa Adası'nın işgal edilmesine fırsat verilmemeli.”

YUNAN BAKANDAN KIŞKIRTICI SÖZLER: SINIRA VE ADALARA 7 BİN ASKER GÖNDERDİK

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'dan dün provokatif açıklamalar geldi. Kammenos, Türkiye'yi “Bizi provoke etmeye devam eden düşman” olarak niteledi. Kammenos, iki NATO müttefiki arasındaki gerilimin ardından, 7 bin askerin adalara ve Batı Trakya'daki bir sınır bölgesine taşındığını söyledi. Kuşadası'nın karşısında yer alan Samos'un hemen yanındaki İkarya Adası'ndaki Yunan askerlerini ziyaret eden Kammenos, “Cesaretleri varsa bir karış toprağımıza göz diksinler. Yunanlar birlik olup onları ezecektir. Onların tehdit ve provokasyonları bizi dize getirmeyecek. Aksine güçlendirecek” dedi. Kammanos, Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askeri için de “Onları gidip alırız, özgürlüklerine kavuştururuz, vatana geri getireceğiz” ifadelerini kullandı.

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AB BAKANI ÇELİK: AKILDAN YOKSUN SÖZLER

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik dün Fransa'daydı. Çelik, Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve AB Bakanı Nathalie Loiseau ile görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Çelik'e, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un açıklamaları soruldu. Çelik, şunları söyledi:

"Yunan Bakan'ın açıklamalarına baktığımızda akıldan yoksun olduğunu gördük. Bizim önümüze Doğu Akdeniz olayını tek taraflı olarak getiremezler. Bu süreçte suçlu olan Rum tarafıdır. AB mahalle dayanışmasına döndü. Varna Zirvesi sonrası alınan kararlara riayet edilmesi gerekir"

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Yunanistan Türkiye eşek adası zürafa adası

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