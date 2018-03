Yunanistan İzmir Başkonsolosu: “2017 yılında 62 bin kişiye vize verdik”

Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Marmaris’i ziyaret etti. Papoulia, burada yaptığı konuşmada: “2017 yılında 62 bin kişiye vize verdik” dedi.

2016 yılının Nisan ayından bu yana Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosluğu görevini yürüten Argyro Papoulia, sorumluluk bölgesindeki 12 şehre gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Marmaris’e geldi. Papoulia ve beraberindeki heyet Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’ı makamında ziyaret etti. Acar, ziyaretten dolayı Papoulia’ya teşekkür ederek, “Bizler iki komşu ülkeyiz, doku olarak birbirimize çok benziyoruz. Tarihte bir takım olumsuzluklar yaşansa da, bizim temel düşüncemiz tüm Dünya halklarının dostça ve kardeşçe yaşaması. Bu komşuluk ilişkisi öyle bir noktaya geldi ki özellikle Yunan adalarına Türklerin yoğun ziyareti var. Her iki ülkenin insanları da doku olarak birbirine çok benziyor. Bürokratik, siyasi ve ticari ilişkiler bir tarafa, bu yakınlıktan dolayı kültürel ve sosyal ilişkiler iyi bir noktada devam ediyor.” dedi.

Başkonsolos Argyro Papoulia ise her İki ülkenin menfaatleri adına çalıştıklarını ifade ederek, “Ben de sizinle aynı düşünceleri paylaşıyorum, 2017 senesinde 330 bin Türk vatandaşı sadece adalara ziyarette bulundu. Marmaris’ten Rodos’a 40 bin, Simi Adası’na da 17 bin kişi turistlik amaçlı geçti. Toplamda 2017 yılında 62 bin kişiye vize verdik. Bu gerçekten bir rekor. Türkiye’deyken kendimizi evimizde gibi hissediyoruz” şeklinde konuştu. Ziyaret karşılıklı hediye sunumuyla son buldu.

Yunan Başkonsolosu Papoulia’nın bir sonraki durağı Marmaris Ticaret Odası oldu. Papoulia’yı, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal kapıda karşıladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baysal, Marmaris’ten Yunan adalarına ihracat gerçekleştirmek istediklerini ve bunun için girişimlerde bulunduklarını belirtti. Baysal ihracatın yapılması için Başkonsolos Papoulia’dan destek istedi. Papoulia ise, iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaptı.

Çin ve Hindistan pazarındaki turistleri çekmek için iki ülkenin ortak tur paketleri hazırlayabileceğinin altını çizen İzmir Yunan Ticaret Ateşesi Nicos Stefano, bunun her iki ülkenin yararına olacağını söyledi. Ziyarette karşılıklı hediyeler verildi. Ziyaret fotoğraf çekimiyle son buldu.