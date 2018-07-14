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Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 21:07 | Son Güncelleme

15 Temmuz özel yayını yapmak için Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı. Yunan polisi tarafından alıkonulan muhabir Fatih Sabuncu ve kameraman Ufuk Karagül, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun çabalarıyla 3 saat sonra serbest bırakıldı.

Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı

Yarın düzenlenecek 15 Temmuz anma törenleri için Yunanistan'a giden ve bu ülkenin Türkiye'ye iade etmeyi reddettiği darbeciler hakkında haber yapmak isteyn TRT ekini, Dedeağaç'ta Yunan polisi tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan muhabir Fatih Sabuncu ve kameraman Ufuk Karagül, yaklaşık 3 saat gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, twitter hesabından yaptığı açıklamada, konuyla ilgili şunları söyledi:

15 Temmuz Özel Yayını için FETÖ’cü darbecilerin helikopterle kaçtığı Dedeağaç’a giden ve Yunan polisi tarafından gözaltına alınan TRT Haber ekibi, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun yakın ilgisi sonucu serbest bırakıldı.

Yunan makamlarının, ekibimize yönelik keyfi uygulamalarını şiddetle kınıyor, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Gümülcine Başkonsolosluğumuza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum.


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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Türkiye Kriz TRT

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