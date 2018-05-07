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Yunanistan mahkemesinden 5 yabancı STK üyesine beraat

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 23:33 | Son Güncelleme

Göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmesine yardım etmek suçlamasıyla yargılanan 5 STK üyesi mahkeme tarafından suçsuz bulundu

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Ceza Mahkemesi, insan kaçakçılığı suçundan yargılanan 3'ü İspanya, 2'si Danimarka vatandaşı 5 sivil toplum kuruluşu (STK) üyesinin beraatine karar verdi.

Yunan haber ajansı AMNA'nın haberine göre, göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmesine yardım etmek suçlamasıyla tutuklanan 5 STK üyesi, Midilli Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Üç İspanyol itfaiye eri ve iki Danimarkalı gönüllünün, 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada, sanıklar mahkeme tarafından suçsuz bulunarak serbest bırakıldı.

5 STK üyesi, 2016 yılı başında iki göçmen botunu Yunan Sahil Güvenlik birimlerine haber vermeden karaya çekmekle suçlanarak tutuklanmıştı.

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