Yunanistan mahkemesinden 5 yabancı STK üyesine beraat

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Ceza Mahkemesi, insan kaçakçılığı suçundan yargılanan 3'ü İspanya, 2'si Danimarka vatandaşı 5 sivil toplum kuruluşu (STK) üyesinin beraatine karar verdi.
Yunan haber ajansı AMNA'nın haberine göre, göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmesine yardım etmek suçlamasıyla tutuklanan 5 STK üyesi, Midilli Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.
Üç İspanyol itfaiye eri ve iki Danimarkalı gönüllünün, 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada, sanıklar mahkeme tarafından suçsuz bulunarak serbest bırakıldı.
5 STK üyesi, 2016 yılı başında iki göçmen botunu Yunan Sahil Güvenlik birimlerine haber vermeden karaya çekmekle suçlanarak tutuklanmıştı.
AK Partili vatandaşları tehdit eden Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı
Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına düello daveti
İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar
Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor
Ayakkabıda servis edilen tatlı Japonya ile İsrail arasında kriz çıkardı
Rusya'da Vladimir Putin'in yemin töreninin ardından hükümet istifa etti!
Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Bu tehlikeye dikkat! Eğer koku alamıyorsanız...
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Okuyucu Yorumları 0 yorum