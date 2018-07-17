ATİNA (AA) - Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim anlaşmasını engellemek amacıyla Rusya'ya yakın Yunan iş adamlarının, Makedonya'daki gösterileri teşvik etmek üzere ülkede para dağıttıkları iddia edildi.

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesinin (OCCRP) açıklamasında, Rus asıllı Yunan iş adamı ve PAOK spor kulübü başkanı İvan Savvidis'in aralarında Makedon taraftar gruplarının da bulunduğu bazı oluşumlara en az 300 bin avro ödeme yaptığı belirtildi.

Açıklamada, bazı yollarla ülkeye sokulan nakit paranın, farklı partilerden politikacılara, radikal milliyetçi örgütlere ve Vardar spor kulübünün bir taraftar grubuna dağıtıldığı öne sürüldü.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen ay Meclis önünde Makedonya'nın isim değişikliğine karşı düzenlenen protestolarda gözaltına alınan "Komiti" adlı Vardar spor kulübü taraftar grubu mensuplarının polise verdikleri ifadelerde, "Rus iş adamlarının kendilerine (bu olaylara karışmaları yönünde) para verdiğini, onların hiçbir şeye karşı olmadıklarını söylediğini" kaydetti.