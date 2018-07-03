"Yunanistan normale dönüyor"

ATİNA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici, Yunanistan'ın kurtarma programının sonuna geldiğini belirterek, "Yunanistan zor geçen sekiz yılın ardından normale, özerkliğine ve piyasalara geri dönüyor." dedi.

Moscovici, başkent Atina ziyareti kapsamında Yunan meclisinde milletvekillerine seslendi.

Kurtarma programı altında geçen yılların Yunan halkı için çok zor olduğuna işaret eden Moscovici, "Yunan halkının gösterdiği cesarete ve parlamentonun zor ancak gerekli inisiyatifleri almasına saygıyla eğilmek istiyorum. Kurtarma programının sonu Yunanistan'ın ve Avro Bölgesi'nin zaferidir." şeklinde konuştu.

Moscovici, Yunanistan'ın yeni bir sayfa açtığını dile getirerek, "Memorandum (Kurtarma programı) sonrası gözetim Yunanistan'ın piyasalara dönüşünü kolaylaştıracak. Şunu belirtmek istiyorum, bu dördüncü kurtarma paketi değil. Troyka buraya geri gelmeyecek." ifadelerini kullandı.

Ülkede kalkınmanın yeniden başladığını ve tüm verilerin bunu gösterdiğini vurgulayan Moscovici, "Yunanistan zor geçen sekiz yılın ardından normale, özerkliğine ve piyasalara geri dönüyor." diye konuştu.