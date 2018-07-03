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"Yunanistan normale dönüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 14:29 | Son Güncelleme

AB Komisyonunun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici: - "Yunanistan zor geçen sekiz yılın ardından normale, özerkliğine ve piyasalara geri dönüyor" - "Şunu belirtmek istiyorum, bu (memorandum sonrası gözetim) dördüncü kurtarma paketi değil. Troyka buraya geri gelmeyecek"

ATİNA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici, Yunanistan'ın kurtarma programının sonuna geldiğini belirterek, "Yunanistan zor geçen sekiz yılın ardından normale, özerkliğine ve piyasalara geri dönüyor." dedi.

Moscovici, başkent Atina ziyareti kapsamında Yunan meclisinde milletvekillerine seslendi.

Kurtarma programı altında geçen yılların Yunan halkı için çok zor olduğuna işaret eden Moscovici, "Yunan halkının gösterdiği cesarete ve parlamentonun zor ancak gerekli inisiyatifleri almasına saygıyla eğilmek istiyorum. Kurtarma programının sonu Yunanistan'ın ve Avro Bölgesi'nin zaferidir." şeklinde konuştu.

Moscovici, Yunanistan'ın yeni bir sayfa açtığını dile getirerek, "Memorandum (Kurtarma programı) sonrası gözetim Yunanistan'ın piyasalara dönüşünü kolaylaştıracak. Şunu belirtmek istiyorum, bu dördüncü kurtarma paketi değil. Troyka buraya geri gelmeyecek." ifadelerini kullandı.

Ülkede kalkınmanın yeniden başladığını ve tüm verilerin bunu gösterdiğini vurgulayan Moscovici, "Yunanistan zor geçen sekiz yılın ardından normale, özerkliğine ve piyasalara geri dönüyor." diye konuştu.

Kurtarma paketi programındaki tek ülke Yunanistan'ın, 20 Ağustos'ta programdan çıkması planlanıyor.

Yunanistan ve AB'li kreditörleri, ülkenin yüksek kamu borcuna yönelik hafifletme önlemleri üzerinde geçen ay anlaşmıştı.

Memorandum boyunca birçok kemer sıkma önlemi ve reformu uygulamaya sokan Yunanistan, kurtarma paketi sonrasında 2019 ve 2020'de emeklilik maaşlarında kesinti ve vergi düzenlemeleri gerçekleştirme taahhüdünde bulundu.

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