"Yunanistan normale dönüyor"

ATİNA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici, Yunanistan'ın kurtarma programının sonuna geldiğini belirterek, "Yunanistan zor geçen sekiz yılın ardından normale, özerkliğine ve piyasalara geri dönüyor." dedi.
Moscovici, başkent Atina ziyareti kapsamında Yunan meclisinde milletvekillerine seslendi.
Kurtarma programı altında geçen yılların Yunan halkı için çok zor olduğuna işaret eden Moscovici, "Yunan halkının gösterdiği cesarete ve parlamentonun zor ancak gerekli inisiyatifleri almasına saygıyla eğilmek istiyorum. Kurtarma programının sonu Yunanistan'ın ve Avro Bölgesi'nin zaferidir." şeklinde konuştu.
Moscovici, Yunanistan'ın yeni bir sayfa açtığını dile getirerek, "Memorandum (Kurtarma programı) sonrası gözetim Yunanistan'ın piyasalara dönüşünü kolaylaştıracak. Şunu belirtmek istiyorum, bu dördüncü kurtarma paketi değil. Troyka buraya geri gelmeyecek." ifadelerini kullandı.
Ülkede kalkınmanın yeniden başladığını ve tüm verilerin bunu gösterdiğini vurgulayan Moscovici, "Yunanistan zor geçen sekiz yılın ardından normale, özerkliğine ve piyasalara geri dönüyor." diye konuştu.
Kurtarma paketi programındaki tek ülke Yunanistan'ın, 20 Ağustos'ta programdan çıkması planlanıyor.
Yunanistan ve AB'li kreditörleri, ülkenin yüksek kamu borcuna yönelik hafifletme önlemleri üzerinde geçen ay anlaşmıştı.
Memorandum boyunca birçok kemer sıkma önlemi ve reformu uygulamaya sokan Yunanistan, kurtarma paketi sonrasında 2019 ve 2020'de emeklilik maaşlarında kesinti ve vergi düzenlemeleri gerçekleştirme taahhüdünde bulundu.
İstanbul Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı polisler ve gözaltılar var
115 çocuk skandalında şoke eden savunma! Suçu FETÖ'ye attı
Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?
Mustafa Sarıgül'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
Böylesi görülmedi! Üstsüz halde buldozer çaldı
İğne yumurtlayan kadının bedeninden 70 tane iğne çıktı!
Dünya kupası sonuçlarını doğru tahmin etmişti! Kahin ahtapotu afiyetle yediler!
Herkes onu 'bebeği oldu diye ağlıyor' sandı ama nedeni şoke etti!
Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…
Okuyucu Yorumları 0 yorum