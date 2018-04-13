Yunanistan olası Suriye operasyonuna katılmayacak

ATİNA (AA) - Yunanistan, ABD’nin olası Suriye operasyonuna katılmayacağını açıkladığı bildirildi.
Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Atina hükümetinin, Suriye’ye düzenlenecek muhtemel bir saldırıda Yunan silahlı kuvvetlerinin yer almayacağına dair tezini bildirdiğini duyurdu.
Haberde, Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Çipras’ın, kimyasal silahlarla mücadelede Avrupa Birliği’nin kararlı girişimlerine ihtiyaç bulunduğunu ifade ederek, İsveç’in önerileri temelinde çaba gösterilmesi görüşünü dile getirdiğini belirtti.
Çipras ve Makron arasındaki telefon görüşmesinde ayrıca, Türkiye’nin bölgedeki rolü ve Kıbrıs meselesinin de alındığı, gelecek dönemde Yunanistan ve Fransa arasındaki savunma iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yapıldığı kaydedildi.
Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek
OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı
Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Hollanda'da Suriye kararı
Hurda diye aldı, içinden onlarca altın çıktı!
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Okuyucu Yorumları 0 yorum