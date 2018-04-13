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Yunanistan olası Suriye operasyonuna katılmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 20:38 | Son Güncelleme

Yunanistan olası Suriye operasyonuna katılmayacak

ATİNA (AA) - Yunanistan, ABD’nin olası Suriye operasyonuna katılmayacağını açıkladığı bildirildi.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Atina hükümetinin, Suriye’ye düzenlenecek muhtemel bir saldırıda Yunan silahlı kuvvetlerinin yer almayacağına dair tezini bildirdiğini duyurdu.

Haberde, Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Çipras’ın, kimyasal silahlarla mücadelede Avrupa Birliği’nin kararlı girişimlerine ihtiyaç bulunduğunu ifade ederek, İsveç’in önerileri temelinde çaba gösterilmesi görüşünü dile getirdiğini belirtti.

Çipras ve Makron arasındaki telefon görüşmesinde ayrıca, Türkiye’nin bölgedeki rolü ve Kıbrıs meselesinin de alındığı, gelecek dönemde Yunanistan ve Fransa arasındaki savunma iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yapıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Makron-Çipras Suriye

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