Yunanistan Savunma Bakanı '7 bin asker gönderdim' demişti! AB Bakanı Çelik cevap verdi

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye'nin müttefiki olan Fransa ile Esad'ın pozisyonuyla ilgili konu başta olmak üzere pek çok ortak noktası bulunduğunu belirterek, "Herhangi bir müttefik askeri üniformasını YPG'lilere eğitim verirken görmek istemiyoruz." dedi.

Çelik, Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve AB Bakanı Nathalie Loiseau ile görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Suriye ile ilgili gelişmelere değinen Çelik, Türkiye'nin Suriye'deki çatışmanın bir parçası olmadığını ve çatışmanın parçası olan ülkelerle aynı şekilde değerlendirilemeyeceğini söyledi. Türkiye'nin bölgede terörle mücadele ettiğini ifade eden Çelik, Kilis'e roketler atılırken müttefikleri göremediklerine dikkati çekti. Afrin'de yapılan tünelleri ve mühimmat depolarından çıkan müttefiklere ait silahları hatırlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Bunları sormak hakkımızdır ve sormaya devam edeceğiz. Yaptığımız şey terörle mücadeledir. Bu teröristleri himaye eden ülkeler, (bunları) buradan çıkarsalardı da biz de müdahale etmek zorunda kalmasaydık. Teröristi himaye edeceksiniz arkasından 'Türkiye neden müdahale ediyor' diyeceksiniz. Fransa müttefikimizdir. Esed'in pozisyonuyla ilgili konu başta olmak üzere pek çok ortak noktamız da var. Fakat Afrin'in işgal edildiği şeklinde bir cümleyi tabii ki duymak istemiyoruz. Biz orada işgal kuvveti değiliz."