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Yunanistan Savunma Bakanı'ndan darbeci askerlere ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 01:22 | Son Güncelleme

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos: - "(Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Yunanistan'daki darbeci askerlere ilişkin açıklaması) Bu konuda bilgilendirmeyi Avrupa Birliği'nde ve NATO toplantısında yapacağım"

ATİNA (AA) - Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın darbeci askerlerin Yunan yargısı tarafından serbest bırakılmasına yönelik açıklamalarına ilişkin, NATO'daki mevkidaşlarını bilgilendireceğini söyledi.

Kammenos, Yunanistan'da düzenlenen "Salamis Storm 2018" tatbikatının açılışında konuştu.

Gözaltı sürelerinin dolan Türk firari darbeci askerlerin Yunan yargısı tarafından serbest bırakıldığını belirten Kammenos, bu kişilerin NATO müttefiki olan yabancı bir ülkeden kaçırılması gibi bir durumun uluslararası hukukun ihlali olacağını ve iki ülke arasındaki barışı tehdit edeceğini ifade etti.

Kammenos, Romen ve Sırp mevkidaşlarını konu hakkında bilgilendirdiğini paylaşarak, "Bu konuda bilgilendirmeyi Avrupa Birliği'nde ve NATO toplantısında yapacağım." dedi.

Kammenos, Perşembe günü Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısına katılacak.

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