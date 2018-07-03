ATİNA (AA) - Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Makedonya ile varılan isim anlaşmasına ilişkin, referandum veya seçimler yoluyla Yunan halkının onayının alınması gerektiğini belirtti.

Hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinin başkanı olan Kammenos, düzenlediği basın toplantısında, Yunan ve Makedon hükümetleri arasında imzalanan "isim sorunu" anlaşmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Varılan anlaşmanın "kötü" bir anlaşma olduğunu ileri süren Kammenos, "Yunan halkının onayı olmadan anlaşmanın kabul edilmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Anlaşmanın 300 sandalyeli mecliste onaylanması için 150 değil 180 vekilin onayının aranması gerektiğini ifade eden Kammenos, "180 milletvekilinin onayı olmazsa halkın karar vermesi gerekir. Bu da ya referandum ya da seçimle olur." dedi.

Kammenos, anlaşmanın meclisten geçmediği takdirde hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını savunarak "NATO'ya üyeliğe ilişkin Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya'da (FYROM) referandum tamamlanmadan veya meclisimizde onaylanmadan hiçbir prosedür gerçekleştirilemez." ifadesini kullandı.