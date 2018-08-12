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Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 09:23 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 3 FETÖ şüphelisi hudut askerlerince yakalandı.

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar
  1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" diye anılan Hudut Birliği askerleri, devriyeleri sırasında Yunanistan'a geçme girişimindeki 3 kişiyi tespit etti.

DOKTOR, ÖĞRETMEN YAZILIMCI

Yakalananların FETÖ üyeliğinden aranması bulunan KHK ile ihraç edilen doktor Muhsin K. (28), KHK ile kapatılan örgütle bağlantılı okulda öğretmenlik yapan Tuba O. (27) ile yazılımcı Burak O. (33) oldukları belirlendi.

SORGULARI SÜRÜYOR

Gözaltına alınan zanlıların sorguları sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Son dakika Yunanistan sınır FETÖ

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
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