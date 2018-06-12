BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Yunanistan ve Makedonya'nın "isim sorunu" üzerinde anlaşmaya varmasından dolayı iki ülke liderlerini tebrik etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu üyesi Johannes Hahn yaptıkları ortak açıklamada, "Bu başarı iki ülke liderlerinin ama ilk sırada halkın başarısıdır. Bütüncül olarak da Avrupa'nın başarısıdır." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki anlaşmadan dolayı liderleri tebrik eden Mogherini ve Hahn, "Şimdi ise AB Konseyinin 17 Nisan'da Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılması yönündeki tavsiyemizi hayata geçirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- İsim Sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyordu.