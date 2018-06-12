Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorunu için "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi üzerine anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Makedonya Başbakanı Zaev, düzenlediği basın toplantısında, iki ülke arasındaki isim sorununun çözümüne yönelik varılan karar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yunanistan ile Makedonya arasındaki sorunu çözerek büyük bir dostluk kurduklarını söyleyen Zaev, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi üzerine anlaşmaya varıldığını, bunun tarihi ve asırlık bir çözüm olduğunu vurguladı.

"İsim genel kullanıma yönelik olup Anayasa değişikliğiyle belirlenecektir." diyen Zaev, bu anlaşmanın Makedonca'nın Birleşmiş Milletler'de (BM) onaylanmasını sağlayacağını kaydetti.

Anlaşma sayesinde Makedon etnik ve kültür kimliğinin güçleneceğine dikkati çeken Zaev, bunun Makedonya vatandaşlarının güvenliği, istikrarı ve müreffeh geleceği için bir garanti teşkil edeceğini söyledi.

Anlaşmanın iki hükümet arasında imzalandıktan sonra Makedonya Meclisinde onaylanması gerektiği bilgisini paylaşan Zaev, Mecliste onaylandıktan sonra Yunanistan tarafından NATO Genel Sekreterliğine, "iki ülke arasında artık sorunun var olmadığı ve Makedonya'nın NATO üyeliği daveti alması için engel bulunmadığı" yönünde bilgilendirme mektubu gönderileceğini ifade etti.