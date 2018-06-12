Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorunu için "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi üzerine anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Makedonya Başbakanı Zaev, düzenlediği basın toplantısında, iki ülke arasındaki isim sorununun çözümüne yönelik varılan karar hakkında bilgilendirmede bulundu.
Yunanistan ile Makedonya arasındaki sorunu çözerek büyük bir dostluk kurduklarını söyleyen Zaev, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi üzerine anlaşmaya varıldığını, bunun tarihi ve asırlık bir çözüm olduğunu vurguladı.
"İsim genel kullanıma yönelik olup Anayasa değişikliğiyle belirlenecektir." diyen Zaev, bu anlaşmanın Makedonca'nın Birleşmiş Milletler'de (BM) onaylanmasını sağlayacağını kaydetti.
Anlaşma sayesinde Makedon etnik ve kültür kimliğinin güçleneceğine dikkati çeken Zaev, bunun Makedonya vatandaşlarının güvenliği, istikrarı ve müreffeh geleceği için bir garanti teşkil edeceğini söyledi.
Anlaşmanın iki hükümet arasında imzalandıktan sonra Makedonya Meclisinde onaylanması gerektiği bilgisini paylaşan Zaev, Mecliste onaylandıktan sonra Yunanistan tarafından NATO Genel Sekreterliğine, "iki ülke arasında artık sorunun var olmadığı ve Makedonya'nın NATO üyeliği daveti alması için engel bulunmadığı" yönünde bilgilendirme mektubu gönderileceğini ifade etti.
Ayrıca, Yunanistan'ın Avrupa Konseyine de bir mektup göndereceğinin ve bu mektupta, "Makedonya'nın AB üyelik müzakerelerinin başlatılması tarihi almasına" yönelik öneride bulunacağının altını çizen Zaev, Avrupa Konseyinin 28 Haziran'da AB üyelik müzakerelerinin başlatılmasına yönelik karar alacağına inandığını belirtti.
Zaev, 12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nde, Makedonya'nın tam üyelik daveti alacağına inancının tam olduğunu vurgulayarak, bu yöndeki nihai kararın, sonbaharda yapılacak referandumda halk tarafından verileceğini ifade etti.
Makedonya halkının bu yöndeki kararının ardından, Yunan Meclisinin yıl sonuna kadar bu anlaşmayı onaylayacağını kaydeden Zaev, bu şekilde iki ülke arasındaki ortaklık ve dostluğa mühür vuracaklarını dile getirdi.
Zaev, Makedonya Cumhurbaşkanını, muhalefeti ve ülkedeki tüm siyasi partileri bu yönde beraber hareket etmeye çağırdı.
- İsim Sorunu
Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.
Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyordu.
Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.
Yunan halkının bir kısmı ise sorunun sadece isim değil, tarih ve kültüre ilişkin olduğunu savunarak, Üsküp yönetimini "Makedon kimliğini" çalmaya çalışmakla suçluyor. Antik dönemde Makedon Kralı olan Büyük İskender'in mirası, iki ülke arasında önemli bir rekabet alanı olarak görülüyor.
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