ATİNA (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Makedonya’nın “isim sorunuyla” ilgili taraflar arasında uzlaşmaya yönelik adımlar atıldığını, çözüm konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, iki ülke arasındaki "isim sorununu" görüşmek üzere BM Özel Temsilcisi Matthew Nimetz ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya gelen Kocias, görüşme sonrasında Yunan gazetecilere açıklamada bulundu.

Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmelerde, meselelerin ne şekilde çözüleceğine dair taraflar arasında görüş birliği sağlandığını ifade eden Kocias, "Sanırım attığımız adımlar zor adımlar ancak tüm adımlar bizi bir çözüm olasılığına yaklaştırıyor." dedi.

Kocias, görüşmelerde iki ülkenin hangi konularda anlaştığı ve hangilerinde anlaşamadığının ayrıntılarıyla kaydedildiğini belirterek, "Taraflar için önemli olan meseleleri belirledik ve bundan sonraki buluşmamızda büyük bir adım atmak için hazır olacağımızı umuyorum” ifadesini kullandı.