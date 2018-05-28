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Yunanistan ve Makedonya arasındaki "isim sorunu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 18:44 | Son Güncelleme

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias: - "Biz bitirdik, şimdi söz başbakanlarda" - Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov: - “Müzakerelerde son aşamaya gelindi"

ATİNA (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, ülkesiyle Makedonya arasındaki "isim sorununa" ilişkin Makedon mevkidaşı Nikola Dimitrov ile görüşmelerin tamamlandığını, bundan sonra müzakerelerin teknik heyetler düzeyinde devam edeceğini söyledi.

Brüksel'de, AB Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonunda Yunan gazetecilere açıklamalarda bulunan Kocias, Yunanistan ve Makedonya dışişleri bakanlarının, başbakanlarının kendilerine verdiği görevi yerine getirdiğini ifade ederek "Biz bitirdik, şimdi söz başbakanlarda." dedi.

Kocias, "Bugün, belki yarın uzmanlar düzeyinde teknik ve hukuki meseleler müzakere edilecek. Bunlar çözülmesi gereken konular. Bunlar açıklığa kavuşturulduğunda, dışişleri bakanları düzeyinde oluşturulan metinler iki başbakana sunulacak ve onlar da aralarında konuşarak nihai anlaşmaya varacaklar." ifadelerini kullandı.

Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov da Yunan Haber Ajansına (ANA-MPA) yaptığı açıklamada, "İsim meselesiyle ilgili müzakerelerde son aşamaya gelindi." diyerek görüşmelerin teknik düzeyde sürdüğünü ve bu hafta içerisinde Yunanistan ve Makedonya başbakanları arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmesinin beklendiğini söyledi.

Öte yandan, Yunan medyasında yer alan haberlerde, Brüksel öncesinde ABD'de temaslarda bulunan Kocias'ın, bugün Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edileceği, yarın da Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir araya geleceği bildirildi.

- "Makedonya İlinden Cumhuriyeti" önerisi

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, 20 Mayıs'ta Yunanistan ile yaşadıkları isim krizini çözmek için "Republika İlindenska Makedonija" (Makedonya İlinden Cumhuriyeti) ismini önermişti.

Zaev, "Republika Ilindenska Makedonija, Yunanistan ile olası uzlaşma ismidir. İngilizce Republic of Ilinden Macedonia, Arnavutça Republika Ilinditase e Maqedonise." demişti.
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- İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan’ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Brüksel Makedonya Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias

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