ATİNA (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, ülkesiyle Makedonya arasındaki "isim sorununa" ilişkin Makedon mevkidaşı Nikola Dimitrov ile görüşmelerin tamamlandığını, bundan sonra müzakerelerin teknik heyetler düzeyinde devam edeceğini söyledi.

Brüksel'de, AB Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonunda Yunan gazetecilere açıklamalarda bulunan Kocias, Yunanistan ve Makedonya dışişleri bakanlarının, başbakanlarının kendilerine verdiği görevi yerine getirdiğini ifade ederek "Biz bitirdik, şimdi söz başbakanlarda." dedi.

Kocias, "Bugün, belki yarın uzmanlar düzeyinde teknik ve hukuki meseleler müzakere edilecek. Bunlar çözülmesi gereken konular. Bunlar açıklığa kavuşturulduğunda, dışişleri bakanları düzeyinde oluşturulan metinler iki başbakana sunulacak ve onlar da aralarında konuşarak nihai anlaşmaya varacaklar." ifadelerini kullandı.

Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov da Yunan Haber Ajansına (ANA-MPA) yaptığı açıklamada, "İsim meselesiyle ilgili müzakerelerde son aşamaya gelindi." diyerek görüşmelerin teknik düzeyde sürdüğünü ve bu hafta içerisinde Yunanistan ve Makedonya başbakanları arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmesinin beklendiğini söyledi.