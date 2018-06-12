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Yunanistan ve Makedonya "isim sorununda" anlaşma sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 19:56 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras: - "Kısa bir süre önce, FYROM Başbakanı ile bizi uzun yıllardır sıkıntıya sokan bir konuda anlaşma sağladık. Yunanistan'ın tüm şartlarını ve 'milli çizgi' dediğimiz çerçeveyi karşılayan iyi bir anlaşmaya ulaştık"

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Makedonya ile "isim sorunu" üzerinde bir anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Başbakan Çipras, Makedon mevkidaşı Zoran Zaev ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmelerinin ardından varılan anlaşma sonrası Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ile görüştü.

Çipras, "Kısa bir süre önce, eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM) Başbakanı ile bizi uzun yıllardır sıkıntıya sokan bir konuda anlaşma sağladık. Yunanistan'ın tüm şartlarını ve 'milli çizgi' dediğimiz çerçeveyi karşılayan iyi bir anlaşmaya ulaştık." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın tüm alanlarda kullanılacak bir isim ve anayasal değişikliği de içerdiğini belirten Çipras, "Komşumuz, anayasadaki ülke ismini de değiştirmek üzere anayasa değişikliğine gidecek." şeklinde konuştu.

Çipras ayrıca, Makedonya'nın anayasal değişiklikleri gerçekleştirmesinin ardından, anlaşmanın Yunan Meclisinde onaylanacağını kaydetti.

Üzerinde anlaşılan yeni ismin Makedonya Başbakanı Zaev tarafından açıklanması bekleniyor.

- İsim Sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunan halkının bir kısmı ise sorunun sadece isim değil, tarih ve kültüre ilişkin olduğunu savunarak, Üsküp yönetimini "Makedon kimliğini" çalmaya çalışmakla suçluyor. Antik dönemde Makedon Kralı olan Büyük İskender'in mirası, iki ülke arasında önemli bir rekabet alanı olarak görülüyor.

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Aleksis Çipras Makedonya Yunanistan Yunanistan ve Makedonya arasındaki “isim sorunu”

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