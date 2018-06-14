BERLN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Makedonya ile Yunanistan arasında yaşanan "isim sorununda" varılan anlaşmaya saygı duyduğunu söyledi.

Maas, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikolo Dimitrov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Makedon ve Yunan hükümetlerini isim sorununda anlaşmaya varmalarından dolayı tebrik ettiğini belirterek, bunun tarihi bir anlaşma olduğunu ifade etti.

Böylelikle bu anlaşmazlığın aşıldığını ve yeni fırsatların yakalanacağını belirten Maas, "Bu zor ve her iki taraf için büyük anlam taşıyan konuda anlaşmaya varılmasına saygı duyuyorum." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın Makedonya halkının onayını hak ettiğini ifade eden Maas, Almanya'nın bu süreci destekleyeceğini söyledi.

Makedonya'nın isim sorununundaki anlaşmayla Avrupa Birliği'ne (AB) giden yolda önemli ve belki de son engeli aştığını savunan Maas, AB kriterlerinin yerine getirilmesi konusunda Makedonya'da son yıllarda etkileyici bir reform sürecinin gerçekleştiğini kaydetti.

Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov da isim sorunun çözülmesinde iyi bir yol izlediklerini belirterek, "Makedonya tarihi günler, haftalar ve aylar yaşıyor." diye konuştu.