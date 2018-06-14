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Yunanistan ve Makedonya'nın "isim sorununda" anlaşma sağlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 18:29 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "Bu zor ve her iki taraf için büyük anlam taşıyan konuda anlaşmaya varılmasına saygı duyuyorum" - Makedonya Dışişleri Bakanı Nikolo Dimitrov: - "Makedonya tarihi günler, haftalar ve aylar yaşıyor"

BERLN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Makedonya ile Yunanistan arasında yaşanan "isim sorununda" varılan anlaşmaya saygı duyduğunu söyledi.

Maas, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikolo Dimitrov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Makedon ve Yunan hükümetlerini isim sorununda anlaşmaya varmalarından dolayı tebrik ettiğini belirterek, bunun tarihi bir anlaşma olduğunu ifade etti.

Böylelikle bu anlaşmazlığın aşıldığını ve yeni fırsatların yakalanacağını belirten Maas, "Bu zor ve her iki taraf için büyük anlam taşıyan konuda anlaşmaya varılmasına saygı duyuyorum." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın Makedonya halkının onayını hak ettiğini ifade eden Maas, Almanya'nın bu süreci destekleyeceğini söyledi.

Makedonya'nın isim sorununundaki anlaşmayla Avrupa Birliği'ne (AB) giden yolda önemli ve belki de son engeli aştığını savunan Maas, AB kriterlerinin yerine getirilmesi konusunda Makedonya'da son yıllarda etkileyici bir reform sürecinin gerçekleştiğini kaydetti.

Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov da isim sorunun çözülmesinde iyi bir yol izlediklerini belirterek, "Makedonya tarihi günler, haftalar ve aylar yaşıyor." diye konuştu.

"Komşularımızla anlaşmazlık istemiyoruz." diyen Dimitrov, gelecek kuşaklara bir perspektif sunmak istediklerini kaydetti.

Makedonya ile Yunanistan arasında yürütülen müzakereler sonucunda iki tarafın, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti (Republika Severna Makedonija) ismi üzerinde anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

- İsim Sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunan halkının bir kısmı ise sorunun sadece isim değil, tarih ve kültüre ilişkin olduğunu savunarak, Üsküp yönetimini "Makedon kimliğini" çalmaya çalışmakla suçluyor. Antik dönemde Makedon Kralı olan Büyük İskender'in mirası, iki ülke arasında önemli bir rekabet alanı olarak görülüyor.

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"isim sorunu" anlaşması Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov

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