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Yunanistan ve Rusya arasındaki diplomatik kriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 15:33 | Son Güncelleme

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: - "Rus tarafının kararı intikam amaçlı ve keyfidir ve hiçbir dayanağı bulunmamaktadır"

GÜMÜLCİNE (AA) – Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Yunan diplomatları sınır dışı etmesine tepki göstererek, "Rus tarafının kararı intikam amaçlı ve keyfidir ve hiçbir dayanağı bulunmamaktadır." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Rusya’nın, "190 yıldır Yunanistan-Rusya arasındaki ilişkileri belirleyen dostluk ve iş birliği düzeyine yaraşır pozisyonlardan istikrarlı şekilde uzaklaştığı" savunuldu.

Yunanistan’ın Rus diplomatları yasa dışı ve uygunsuz faaliyetleri nedeniyle sınır dışı ettiği, Rusya’nın ise Moskova’daki Yunan diplomatlara yönelik misilleme kararının ise hiçbir dayanağı bulunmadığı ileri sürülen açıklamada, “Rus tarafının kararı intikam amaçlı ve keyfidir ve hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Rus Dışişleri Bakanlığının bu keyfi önlemlerine karşılık Yunanistan sabır ve itidal ile cevap verecektir.” denildi.

Açıklamada ayrıca Yunanistan’daki bir grup Rus'un yasalara ve kurallara uymadan tehditler savurarak faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

Yunanistan hükümeti, 11 Temmuz'da 2 Rus diplomatı "Yunanistan’ın içişlerine müdahale ettiği" iddiasıyla sınır dışı ederek 2 Rus diplomata da ülkeye giriş yasağı getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Yunanistan'ın Moskova Büyükelçisini bakanlığa çağırmış, ayrıca Atina'nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararına misilleme olarak 4 Yunan diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Diplomatik Kriz Rusya-Yunanistan Türkiye

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