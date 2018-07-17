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Yunanistan'a firar eden askerlerin yargılandığı davada ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 13:23 | Son Güncelleme

Mahkeme heyeti, 19 eski havacı askerin yargılandığı davada, 1 sanığın tutuklanmasına karar verdi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığından helikopterlerle hareket ederek, İstanbul çevresinde darbeye katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı askerin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 9'u tutuklu 11 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, aralarında FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski yüzbaşı Ali Aktürk'ün de bulunduğu 68 kişi tanık olarak dinlendi.

Tanık beyanları ile avukatların taleplerinin alınmasının ardından, mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Heyet, tutuklu 9 sanığın tahliye talebini reddederken, üzerine atılı "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarının vasıf ve mahiyeti, tanık Uğur Battal'ın beyanları ile dosya içindeki diğer bilgi ve belgeleri göz önüne alarak tutuksuz sanıklardan Mahmut Küçüközer'in tutuklanmasına hükmetti.

Heyet, kararı oy çokluğuyla alırken, üye hakimlerden biri, "Savunmasının alınmış olması, sanığın daha önce tutuklulukta geçirdiği süre, herhangi bir delili karartma ihtimalinin bulunmaması, sanığın her duruşmayı takip etmiş olması, bu şekilde kaçma ihtimalinin bulunduğuna ilişkin (tarafımca) herhangi bir değerlendirmenin yapılmaması dikkate alındığında sanığın tutuklanmasına yönelik sayın çoğunluğun aksi yöndeki görüşüne katılmıyorum" diyerek, karara muhalefet şerhi koydu.

Firari 8 sanık hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine karar veren heyet, sanıkların ByLock kullanıp kullanmadıklarına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan müzekkere cevabının beklenmesine hükmetti.

Heyet, sanıkların, mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılması talebini reddederken, sanık vekillerine, duruşmada alınan tanık beyanlarına karşı savunmalarını sunmaları için gelecek celseye kadar süre verdi.

4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na, 15 ve 16 Temmuz 2016 tarihli akaryakıt ikmal defteri, uçuş bilgileri, nöbet listeleri ve cedide defterlerinin bir örneğinin gönderilmesi için yazılan müzekkere cevabının beklenmesini kararlaştıran heyet, 23. Motorlu Piyade Komutanlığı'na müzekkere yazılarak, yine aynı tarihlere ait nizamiye giriş defterinin bir örneğinin gönderilmesini istedi.

Duruşma 24 Eylül'e ertelendi.

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FETÖ Yunanistan'a firar eden askerlerin yargılandığı dava

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