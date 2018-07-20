Yunanistan'a geçmeye çalışan bot alabora oldu: 2 ölü

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen botun Meriç Nehri'nde alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Elçili köyü yakınlarında yasa dışı yollardan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a gitmek isteyenleri taşıyan bot alabora oldu.

İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri nehirde arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 8 süren çalışma sonrası olayın olduğu bölgeden bir kilometre uzakta bir kadın ve bir bebek cesedine ulaşıldı.

Nehirden çıkartılan cesetler yetkililere teslim edildi.

Bölgede yarın da arama çalışması yapılacağı öğrenildi.

