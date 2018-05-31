Yunanistan'a girişlerine izin verilmeyen milletvekilleri Bulgaristan'a gitti

EDİRNE (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Batı Trakya ziyareti için Yunanistan'a girişlerine izin verilmeyen CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ve CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, programa dahil olmak amacıyla Bulgaristan'a gitti.

Milletvekilleri Bircan ve Akaydın, Bulgaristan'a gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.

Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Yunanistan ve Bulgaristan'da çeşitli ziyaretlerde bulunmak için belediye başkanları ve basın mensuplarının bulunduğu heyetle hareket ettiklerini söyledi. İpsala Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'nda bekletildiklerini dile getiren Bircan, şunları anlattı:

"7 araç maalesef geri gönderildi. Sayın İnce'nin yanında bulunan Engin Altay, Emre Köprülü ve Hasan Akgün izinliydi sanıyorum. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir izin alınmış. Böyle bir şey olamaz çünkü diplomatik pasaporta sahibiz. Antalya milletvekilimiz Mustafa Akaydın, belediye başkanlarımız ve gazeteciler alınmadı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na bildirilmediği söyleniyor. 'Diplomatik pasaporta sahibim ve turist olarak gitmek istiyorum, gezmeye gideceğim, ziyaretlerde bulunacağım.' dememize rağmen 'Tamam bakalım 10 dakika.' dediler ve 3 saate yakın orada bekletildik ve daha sonra pasaportlarımızı alarak döndük."