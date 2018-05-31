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Yunanistan'a girişlerine izin verilmeyen milletvekilleri Bulgaristan'a gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 16:58 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Batı Trakya ziyareti için Yunanistan'a girişlerine izin verilmeyen milletvekilleri Bircan ve Akaydın, Bulgaristan'a geçiş yaptı

Yunanistan'a girişlerine izin verilmeyen milletvekilleri Bulgaristan'a gitti

EDİRNE (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Batı Trakya ziyareti için Yunanistan'a girişlerine izin verilmeyen CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ve CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, programa dahil olmak amacıyla Bulgaristan'a gitti.

Milletvekilleri Bircan ve Akaydın, Bulgaristan'a gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.

Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Yunanistan ve Bulgaristan'da çeşitli ziyaretlerde bulunmak için belediye başkanları ve basın mensuplarının bulunduğu heyetle hareket ettiklerini söyledi. İpsala Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'nda bekletildiklerini dile getiren Bircan, şunları anlattı:

"7 araç maalesef geri gönderildi. Sayın İnce'nin yanında bulunan Engin Altay, Emre Köprülü ve Hasan Akgün izinliydi sanıyorum. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir izin alınmış. Böyle bir şey olamaz çünkü diplomatik pasaporta sahibiz. Antalya milletvekilimiz Mustafa Akaydın, belediye başkanlarımız ve gazeteciler alınmadı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na bildirilmediği söyleniyor. 'Diplomatik pasaporta sahibim ve turist olarak gitmek istiyorum, gezmeye gideceğim, ziyaretlerde bulunacağım.' dememize rağmen 'Tamam bakalım 10 dakika.' dediler ve 3 saate yakın orada bekletildik ve daha sonra pasaportlarımızı alarak döndük."

Milletvekili Akaydın, Muharrem İnce'nin kendilerini daha önce konuyla ilgili uyardığını belirterek, "Sınırda bazı sıkıntılar yaşanabileceğine dair duyum aldığını söylemişti. Dolayısıyla biz oraya kalabalık olarak 2 hat halinde gittik. Muharrem Bey ile bazı milletvekilleri ve belediye başkanları geçti. Biz gazeteci arkadaşlarla ayrı bir hattaydık. Dolayısıyla bize dediler ki 'Siz bu heyetin içerisindesiniz ama Dışişleri Bakanlığı sizin isminizi bildirmemiş, 5 kişinin ismini bildirmiş.' Yani Muharrem Bey ve aracında bulunan kişileri." diye konuştu.

Kapıkule'de işlemlerini tamamlayan milletvekilleri Bircan ve Akaydın, Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na geçti.

Heyetteki diğer isimlerin de bu yolla geçiş yaparak CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde katılacağı iftar programına dahil olacağı öğrenildi.

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- Yunanistan izin vermedi

İnce, Batı Trakya'daki programlarına katılmak için sabah saatlerinde heyeti ve beraberindeki gazetecilerle İpsala Sınır Kapısı'nı geçtikten sonra Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na gelmişti.

Burada Yunanistan gümrük görevlileri, İnce ile heyetindeki CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ülkeye girişine izin vermiş, yetkililer, heyetteki CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve programı takip edecek gazetecilerin geçişine izin vermemişti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Batı Trakya'ya gitti<br />

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Batı Trakya'ya gitti<br />

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Batı Trakya'ya gitti<br />

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Anahtar Kelimeler:
BATI TRAKYA Bulgaristan muharrem ince

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