HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yunanistan'a kaçan darbeci askerler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 20:21 | Son Güncelleme

Yunan gazetesi, FETÖ’cü 8 askerin askeri kampta koruma altına alındığını iddia etti

ATİNA (AA) - Yunan basını, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan ve yargı kararınca serbest bırakılan darbeci askerlerin, kaçırılma veya öldürülme endişesiyle askeri bir kampta koruma altına alındığını yazdı.

Ta Nea gazetesi, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın 8 darbeci askerin Yunan yargısınca serbest bırakılmasına yönelik açıklamaları üzerine Atina hükümeti ve yetkili Yunan makamlarının alarma geçtiği iddiasında bulundu.

Gazetenin, “8’leri askeri kampta saklıyorlar” başlığı altında birinci sayfasında yer alan haberinde, Yunan mahkemelerince 18 aylık gözaltı süresinin sona ermesi ile serbest bırakılan darbeci askerlerin anakaradaki kışlalardan birine nakledilerek yoğun koruma altına alındığı ileri sürüldü.

Haberde, Yunan makamlarının darbecilerin kaçırılmasından daha çok öldürülmelerinden korktuğu ileri sürüldü.

Ta Nea’ya göre, darbeciler, askeri bir kampta oluşturulan ve aralarında çevreyi kontrol altında tutan keskin nişancıların da bulunduğu 80 kişilik polis gücü tarafından korunan özel bir alanda kalıyor. Darbecilerin her birinin ayrı odası bulunuyor, mutfak ve salon ise ortak olarak kullanılıyor.

Sadece avukatlarıyla görüşmelerine izin verilen ve psikolojik destek alan darbecilere Türkiye’deki aileleri para ve yiyecek gönderebiliyor.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ’ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı, "Bu darbeci askerleri nerede olurlarsa olsunlar, onları toplayıp Türkiye’ye götürmek bizim görevimizdir." açıklaması, Yunanistan’da tedirginliğe neden olmuştu.

Yunan medyası, Bozdağ’ın açıklamasından sonra Yunan makamlarının darbeci askerleri koruma planlarında değişiklik yaptığını duyurmuştu.

Türkiye'nin darbecilere yönelik üç iade talebi Yunan yargısı tarafından reddedilmişti.​

PARTNERBir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...Bir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...
Okmeydanı'nda 100 bin kişiyi ilgilendiren dönüşüm başladıOkmeydanı'nda 100 bin kişiyi ilgilendiren dönüşüm başladı
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yunanistana kaçan darbeci askerler

En Çok Okunan Haberler

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!

Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Muharrem İnce'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler!

Muharrem İnce'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler!

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu

Diyarbakır'da çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu

Manisa'da 29 FETÖ'cü itirafçı oldu! TSK yapılanması çorap söküğü gibi çözülüyor!

Manisa'da 29 FETÖ'cü itirafçı oldu! TSK yapılanması çorap söküğü gibi çözülüyor!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? AK Partili Hamza Dağ tarih verdi!

TSK Şırnak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK Şırnak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Kandil Operasyonu'nda kritik aşamaya gelindi! PKK'lıların Öcalan posterli mevzileri görüntülendi

Kandil Operasyonu'nda kritik aşamaya gelindi! PKK'lıların Öcalan posterli mevzileri görüntülendi

Türkiye'nin Yunanistan kararı sonrası AB'den tehdit: Bu şartlarda vize serbestisi gerçekleşmeyecek

Türkiye'nin Yunanistan kararı sonrası AB'den tehdit: Bu şartlarda vize serbestisi gerçekleşmeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.