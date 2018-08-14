Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığı çiftin yargılanması

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Yunanistan'a kaçarken yakalanan, meslekten ihraç edilen öğretmen çift hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Z.K. ve E.K. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Z.K, savunmasında, Edirne'de sınır köyünde yakalandıkları sırada askeri bölgede olduklarını bilmediğini iddia etti.

Yunanistan'a geçmeye çalıştığını belirten Z.K. "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Eşim E.K. beni uğurlamak için Edirne'ye gelmişti. Yakalanınca jandarmalara bizzat kendim kimliğimi teslim ettim. Hiçbir dijital eşyamı iddia edildiği gibi imha etmedim. Terör örgütü üyesi değilim. Dosya kapsamına giren tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Kimseye ByLock yüklemedim. Bu yapının büyük bölge talebe mesulü değilim." ifadelerini kullandı.

Sanık E.K. de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların ByLock kullanıcısı olması ve Yunanistan'a kaçarken yakalanması dikkate alınarak cezalandırılması ve hükmen tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

