Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ sanığına hapis cezası

Edirne’den Yunanistan’a kaçmaya çalışırken sınır köyünde yakalanan tutuklu eski öğretmene, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Cüneyt Soylu, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Soylu savunmasında, ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını iddia ederek, "FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönündeki değerlendirmesini sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Cüneyt Soylu’yu "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

