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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 10:44 | Son Güncelleme

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında firari olan ve sahte kimlikle Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski öğretmen tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Filiz Demir, sahte kimlikle Yunanistan'a kaçarken Edirne'de gözaltına alındı.

Örgüte ait kapatılan okulda öğretmen olduğu öğrenilen Demir, Tokat'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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eski öğretmen FETÖ/PDY Tokat tutuklama

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