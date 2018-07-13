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Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 4 FETÖ zanlısından 2'si tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 16:34 | Son Güncelleme

Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 4 FETÖ zanlısından 2'si tutuklandı

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla dün gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

FETÖ zanlılarının Yunanistan'a geçiş yapacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin dün gerçekleştirdikleri operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan eski üsteğmenler M.K. ve M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Diğer 2 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

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bodrum FETÖ Marmaris Muğla PDY Yunanistan

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