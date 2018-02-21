Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelilerinin yakalanması

EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma tarafından yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerini taşıyan minibüsün şoförü tutuklandı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken gözaltına alınan FETÖ şüphelisi 5 kişi ile bu kişileri taşıyan minibüsün şoförünün, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü Serkan A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan araması bulunan Yunus Emre O. Balıkesir'e, "askeri mahrem yapı" içerisinde yer aldığı ifade edilen Mustafa B. Aydın'a, mesleğinden ihraç edilen öğretmen Deniz A, "askeri mahrem yapı"da yer adlığı belirtilen memurluktan ihraç edilen Ekrem C. ve Güler B. Malatya'ya gönderilmek üzere güvenlik güçlerine teslim edildi.

Jandarma ekipleri Elçili köyünde Serkan A'nın sürücülüğünü yaptığı 41 UR 256 plakalı minibüsü durdurmuş, araçta 5'i FETÖ şüphelisi yakalanmıştı. Sürücü ile FETÖ şüphelileri gözaltına alınmıştı. Araçta yapılan aramada şişme bot, 2 kürek ve 10 can yeleği ele geçirilmişti.