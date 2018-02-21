Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelilerinin yakalanması

EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma tarafından yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerini taşıyan minibüsün şoförü tutuklandı.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken gözaltına alınan FETÖ şüphelisi 5 kişi ile bu kişileri taşıyan minibüsün şoförünün, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücü Serkan A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan araması bulunan Yunus Emre O. Balıkesir'e, "askeri mahrem yapı" içerisinde yer aldığı ifade edilen Mustafa B. Aydın'a, mesleğinden ihraç edilen öğretmen Deniz A, "askeri mahrem yapı"da yer adlığı belirtilen memurluktan ihraç edilen Ekrem C. ve Güler B. Malatya'ya gönderilmek üzere güvenlik güçlerine teslim edildi.
Jandarma ekipleri Elçili köyünde Serkan A'nın sürücülüğünü yaptığı 41 UR 256 plakalı minibüsü durdurmuş, araçta 5'i FETÖ şüphelisi yakalanmıştı. Sürücü ile FETÖ şüphelileri gözaltına alınmıştı. Araçta yapılan aramada şişme bot, 2 kürek ve 10 can yeleği ele geçirilmişti.
Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket
Balıkesir'deki caninin ilk ifadesi!
Markette mide bulandıran olay! Sıra bekleyen kadının etek altı görüntüsünü çekti
BBP'den son dakika 'ittifak' mesajı
BM’den ‘Afrin’deki operasyona son verilsin’ açıklaması
Balıkesir Havran'da öldürülen anne ve 2 çocuğu gece defnedildi
Meral Akşener'in davetine tam 12 parti katıldı!
Meğer orduda cehennem hayatı yaşamış!
Milli atletin film gibi hayatı
Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış
Okuyucu Yorumları 0 yorum