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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 10:08 | Son Güncelleme

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ile kaçmalarına yardımcı olan kişi yakalandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği istihbarat üzerine Yunanistan'a kaçma girişimindeki 5 kişinin askeri yasak bölgede bulunduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan, FETÖ ilişkili dershanelerde askeri okullara ve polis kolejine öğrenci yönlendiren eski eğitim danışmanı Mesut K. (32), Ayşenur K (27), Nurten B (49) ile FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan Dursun D (27) ile şüphelilerin kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen Nihat O. (30) jandarmaya teslim edildi.

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Edirne FETÖ şüpheli

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