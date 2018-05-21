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Yunanistan'a yüzerek kaçacaklardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 10:05 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesi deniz kıyısında yakalanan dalgıç kıyafetli Cezayir uyruklu 2 kişinin yanında 2 sörf tahtası, 2 ayak paleti ile 2 sırt çantası bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yüzerek yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 2 Cezayirli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı deniz kıyısında şüpheli 2 kişiyi fark eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.

Jandarma ekipleri üzerinde dalgıç kıyafetli şüphelilerin yanında 2 sörf tahtası, 2 ayak paleti ile 2 sırt çantası buldu.

Cezayir uyruklu A.S. ve L.S'nin yüzerek Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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