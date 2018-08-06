Yunanistan'da 17 Kasım terör örgütü üyelerinin açık cezaevine nakli

Ülkede kısa bir süre önce, terör örgütünün 2 numaralı ismi ve baş tetikçisi Dimitris Kufodinas da Koridallos Kapalı Cezaevi'nden alınarak Volos şehri yakınlarındaki Kassaveitias Açık Cezaevi'ne nakledilmişti.

17 Kasım’ın tetikçilerinden olan Ksiros, 2014’de Noel izniyle çıktığı cezaevine bir daha dönmemişti. Ksiros, bir yıl sonra Atina yakınlarında yakalanarak tekrar cezaevine konulmuştu.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, cinayet ve bombalı saldırı suçlarından 6 kez müebbet hapis cezasına mahkum edilen Ksiros, sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Atina yakınlarındaki Koridallos Cezaevi'nden alınarak Eğriboz’daki Halkida Cezaevi'ne nakledildi.

- Kufodinas ve Ksiros nakillerine tepkiler

Kurbanları arasında Türk diplomatların da bulunduğu hükümlü Kufodinas’ın, yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi'nden Volos’taki açık cezaevine nakledilmesi Türkiye ve ABD’nin yanı sıra ülke içinde de sert tepkilere neden oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümlü Kufodinas’ın, aralarında Amerikalı diplomatların da bulunduğu 11 kişiyi katlettiği hatırlatılarak, "Yunan terörist hiçbir pişmanlık göstermemiştir ve bundan sonraki terörist neslin onun izinden gitmesi konusunda ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. (Kufodinas’a) İzin verilmesini ya da cezaevindeki tutukluluk halinin herhangi bir şekilde yumuşatılmasını en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye de Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayla 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas'ın açık cezaevine nakledilmesine sert tepki göstermişti.

"Ülkemizin diplomatlarının canına kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlanması kabul edilemez." denilen bakanlık açıklamasında, daha önce üç kez izin kullanma hakkı tanınan Kufodinas’ın açık bir cezaevine nakledilmesinin hiçbir kabul edilebilir gerekçesinin bulunmadığı vurgulanmıştı. Açıklamada, "Yunan makamlarını terörle mücadelede zafiyet yaratacak adımlar atmamaya ve teröristlerin cezalandırılmasında yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanılmıştı.